Kartal’da Dünya Barış Günü’nde türkü şöleni

Kartal’da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Sanatçı Tolga Sağ ve Muharrem Temiz sahne aldı. Kartallı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Başkan Gökhan Yüksel ve Sanatçı Arif Sağ da katılım sağladı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Sanatçı Tolga Sağ ve Muharrem Temiz Kartal Meydanı’nda sahne aldı. Konser öncesi, Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali çerçevesinde Türkiye’ye gelen farklı ülkeden sanatçılar festivalin son gününde sahne gösterilerini gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde dünya barışına yönelik mesajlar verildi. Vatandaşların yanı sıra Başkan Gökhan Yüksel ve Sanatçı Arif Sağ da konsere katıldı. Kartallı vatandaşlar sanatçıların türkülerine eşlik etti. Konser sonrası Başkan Gökhan Yüksel, sanatçılara hediyelerini takdim etti.