Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde muhteşem final

Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin son gününde farklı ülkelerden gelen sanatçılar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Sanatçıların rengarenk kıyafetleriyle gerçekleştirdikleri yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken festival sahne gösterileriyle sona erdi.

Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali, son gününde renkli anlara sahne oldu. Türkiye dahil 12 ülkeden 850’ye yakın sanatçının bir araya geldiği festivalin son gününde, sanatçılar ülkelerinin kültürlerini yansıtan kıyafetleriyle Kartal Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kartallı vatandaşlar yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kartal Meydan’da kurulan etkinlik alanına gelen sanatçılar sahne alarak gösterilerini tamamladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Başkan Gökhan Yüksel sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim etti.

“Kardeşliğimizin birbirine ne kadar yakın olduğunu bir kez daha hissediyoruz”

Festivalde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Festivalin bugün sonuna geldik. Bu festivalde aslında dünyanın ne kadar küçük olduğunu, halk oyunlarımızın birbirine ne kadar benzediğini, kardeşliğimizin birbirine ne kadar yakın olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Dünya Barış Günü’nde bu duyguları yaşadık. Demek ki yan yana gelinebiliyormuş. Hatta ezgiler sergilenebiliyormuş. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.