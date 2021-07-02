Kartal Tibet kimdir? Filmleri, dizileri, yaşam öyküsü ile Kartal Tibet hakkında bilinmeyenler...

Her ne kadar kariyeri boyunca siyah- beyaz dönemin "büyülü Yeşilçam" filmlerinin yakışıklı jönlerinden biri olsa da milyonlarca kişinin gönlünde "Tarkan" olarak yer etti Kartal Tibet. Oyunculuğa veda ettikten sonra da aralarında Süper Baba gibi, TV izleyicisinin hafızasından hiç silinmeyen dizilere ve filmlere yönetmen olarak imza attı. Belki kendisinin avukat olmasını isteyen babasının "hayallerini yıktı" ama kendi istediği yolda başarıyla yürüdü ve geride unutulmaz yapımlar bıraktı.

27 Mart 1939'da öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi Kartal Tibet. Onun oyunculuk ile ilgili yeteneği "doğuştan geliyor" demek yanlış olmaz. Çünkü daha ilkokuldayken öğretmenlerinin ilgisini çekti bu alanda. Radyo Çocuk Kulübü'nde, Ayşe Abla piyeslerinde, başrolü kimseye kaptırmadı.

Oyunculuğun yanı sıra şiire karşı da bir ilgisi ve yeteneği vardı Tibet'in. İlkokuldan başlayarak üniversiteyi bitirinceye kadar katıldığı şiir yarışmalarında birincilik ödülleri kazandı.

Öğrenim hayatı sürecinde konu meslek seçimine geldiğinde ise bir tür ikilemde kaldı Kartal Tibet. Beden eğitimi öğretmenliğini bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi'ne giren ve avukat olan babası, onun da kendi mesleğini seçmesini istedi. Öte yandan öğretmenleri de onun yeteneğini fark edip tiyatroya yönlendirdi. Fakat her ikisi de Kartal Tibet'e çok da çekici gelmedi.

Avukat olmak istememesinin duygusal bir sebebi vardı aslında. Babası avukat olduktan sonra annesinden boşanmıştı. Bu durum da Tibet'in hafızasına "avukat olanların ailesi yıkılır" düşüncesinin yerleşmesine neden oldu. O sırada dayısı mimarlık okuyordu, ondan etkilenerek Kartal Tibet de mimar olmak istedi.

Sonunda Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi Kartal Tibet. Kartal Tibet, tiyatroya yönelmeden önce Ankara'nın tanınmış basketbol yıldızlarından biriydi. Konservatuar sınavını tüm öğretmenlerinden tam not alarak geçti. Basketbol topunu hiç elinden bırakamayacağını düşünürken, konservatuar binasında gördüğü balerinler, tiyatro replikleri onu büyüledi. O basketbol topuyla vedası da böylece gerçekleşti.

Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra mezun olduğu 1960 yılında Albert Camus'nun yazdığı Mahir Cahova'nın yönettiği Caligula'da sahneye çıktı. Bir yıl sonra da Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Bu toplulukla birlikte dört oyun yönetti, 20 tane oyunda da rol aldı.

Aslında onu tiyatroya yönlendiren kişilerden biri de Heyecan Başaran. Kartal Tibet'i kelimenin tam anlamıyla "tuttu kolundan" ve Çocuk Tiyatrosu'na yönlendirdi.

O dönemde Kartal Tibet'in sinema serüvenine giden yolun da ilk adımları atılmaya başlandı. Askere giden Göksel Arsoy'un yerine bir jön aranıyordu. Kendisine yapılan teklife Tibet "Göksel Arsoy'un aldığı ücreti alırım" dediği için o role seçilemedi. Fakat daha sonra Suat Yalaz'ın Karaoğlan teklifine "Siz hangi ücreti uygun görürseniz" yanıtını verdi ve böylece sinema serüveni başladı. Bu rol için ata binme ve dövüş dersleri aldı.

Bu filmle ilgili çarpıcı bir tesadüf de var. Suat Yalaz'ın ona teklif götürmesinin nedenlerinden biri Tibet'i hiç tanımadan çizdiği Karaoğlan karakterinin ona şaşırtıcı şekilde benzemesiydi.

Karaoğlan'ın ardından bu kez Sezgin Burak'ın yarattığı çizgi kahraman Tarkan'a hayat vermek için kamera karşısına geçti Kartal Tibet. Bu şekilde de seyircinin hafızasına yerleşti. Sinema kariyeri sadece bu tür kahramanları canlandırmakla geçmedi. Bu iki projenin ardından Sarmaşık Gülleri, Boş Çerçeve, Çalıkuşu gibi melodramlarda da oynadı.

TOSUN PAŞA, SÜPER BABA, EMRET KOMUTANIM'IN YÖNETMENİYDİ...

Kartal Tibet'in yönetmenlik macerası da 1977'de başladı. Tosun Paşa filmiyle yine unutulmaz bir yapıma imza attı. Sonra da tam 56 sinema filminde Kartal Tibet yönetmen olarak çalıştı.

Tibet, sinema filmlerinin yanı sıra TV dizilerinde de yönetmenlik yaptı. Bunların arasında Türk TV tarihine geçen Süper Baba'nın yanı sıra Bizim Aile, Ah Bir Zengin Olsam, Emret Komutanım, Zoraki Koca gibi yapımlara imzasını attı.

UNUTULMAZ KEMAL SUNAL FİLMLERİNDE İMZASI VAR...

Yönettiği 20 filmde Kemal Sunal ile çalışan Tibet, Şendul Şaban, Zübük, Gol Kralı, Davaro, Şabaniye, Japon İşi, Şark Bülbülü gibi yapımların yönetmenliğini yaptı.

UNUTULMAZ FİLMLERİN SENARİSTİ

Gol Kralı (1980), Davaro (1981), Çarıklı Milyoner (1983), Şabaniye (1984), Sosyete Şaban (1985), Şendul Şaban (1985), Deli Deli Küpeli (1986) gibi filmlerin senaryosu da ona ait.

TİYATRO

Asıl yuvası tiyatroyu hiç unutmadı Kartal Tibet. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, İzmir ve Bursa'da çok sayıda oyun sahneye koydu. Emekli olsa da devam edeceğini söyler, televizyonda da ‘‘başı sonu belli, eli yüzü düzgün, oyuncuların komik değil doğal olduğu, olayların kör gözüm parmağına olmadığı’’ diziler yapmanın peşindeydi.

Kartal Tibet, mesleki başarılarının yanı sıra aynı zamanda mutlu özel hayatıyla da dikkat çekti hep. 1963 yılında Gündüz Sencer ile evlendi. Kanat adında bir oğlu ve Kumdu adında bir kızı oldu. Bu arada Kartal Tibet'in, Gündüz Sencer'in eski eşi Mahir Canova'dan dünyaya gelen Civan Canova'nın üvey babası olduğunu da hatırlatalım.

Kartal Tibet, yönetmenlik kariyeri döneminde Yeşilçam'ın unutulmaz serilerinden Hababam Sınıfı'nı çekti. Bu projeyle çok konuşuldu Tibet.

Kartal Tibet, Yeşilçam'da ünlü oyuncuların özellikle de jönlerin takma isim kullandığı dönemde kendi adını değiştirmeyen sayılı ünlülerinden biriydi. Çoğu Yeşilçam oyuncusundan farklı olarak, sahiden adı Kartal, soyadı Tibet. Babası bu soyadını ‘‘Tibet yaylaları gibi hep yüksekte olsunlar’’ diye seçmişti.

Oyuncu olarak yer aldığı fiilmler:

Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan

Hıçkırık (1965)

Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet

Ölmeyen Aşk (1966) - Ali

Çalıkuşu (1966) - Kamuran

Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan

Kanunsuz Yol (1966)

Yiğit Kanı (1966)

Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi

Ölüm Temizler (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut

İnsan Bir Kere Ölür (1966)

Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan

Arzunun Bedeli (1966)

Siyah Gül (1966)

Damgalı Kadın (1966)

Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk

Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan

Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat

Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill

Ölünceye Kadar (1967)

Paşa Kızı (1967) - Selim

Sefiller (1967) - Kemal/Sedat

Amansız Takip (1967)

Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat

Hırsız Prenses (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan

Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan

Kara Davut (1967)

Kanunsuz Toprak (1967)

Elveda (1967)

Sabahsız Geceler (1968) - Salih

Nilgün (1968) - Ömer

İstanbul Tatili (1968) - Ali

Aşka Tövbe (1968) - Mübin

Kanun Namına (1968) - Murat

Tahran Macerası (1968) - Ali

Hırsız Kız (1968) - Ömer

Son Hatıra (1968) - Ferit

Funda (1968) - Vedat

Benim De Kalbim Var (1968) - Murat

Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip

Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit

İngiliz Kemal (1968)

Mafia Ölüm Saçıyor (1968)

Bağdat Hırsızı (1968)

Deli Murat (1969) - Deli Murat

Tarkan (1969) - Tarkan

Yumurcak (1969) - Nihat

Cilveli Kız (1969) - Aydın

Boş Çerçeve (1969) - Ferit

Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan

Kızım ve Ben (1969)

Dağlar Şahini (1969) - Şahin

Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe

Namus Fedaisi (1969)

Namluda Beş Kurşun (1969)

Kötü Kader (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal

Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret

Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan

Güller ve Dikenler (1970) - Eşper

Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer

Fadime (1970) - Erol

Sevenler Ölmez (1970) - Kemal

Kıskanırım Seni (1970)

Kadın Satılmaz (1970)

Kaçak (1970) - Doğan

İşportacı Kız (1970) - Kartal

Aşk ve Tabanca (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970)

Son Nefes (1970)

Beyaz Güller (1970)

Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman

Senede Bir Gün (1971) - Emin

Mahşere Kadar (1971) - Murat

Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan

Gelin Çiçeği (1971)

Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım(1971) - Doğan

Beklenen Şarkı (1971) - Selim

Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan

Tanrı Şahidimdir (1971)

Ölmeden Tövbe Et (1971)

Görünce Kurşunlayın (1971)

Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe

Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit

Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan

Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan

Zulüm (1972) - Tarık

Kırık Hayat (1972) - Orhan

İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman

Takip (1972)

Bir Pınar Ki (1972)

Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer

Yalan Dünya (1972)

Aşk Fırtınası (1972) - Refik

Ölüm Dönemeci (1972)

Sabu Kahraman Korsan (1972)

Vukuat Var (1972) - Muzaffer

Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli

Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade

Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros

Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf

Aşk Mahkumu (1973) - Orhan

Bitirim Kardeşler (1973) - Veli

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan

Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet

Kaderim Kanla Yazıldı (1973)

Kabadayının Sonu (1973)

Şeytanın Kurbanları (1973)

Düşman (1973) - Murat

Sığıntı (1974) - Kemal Demir

Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet

Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet

Gaddar (1974) - Doktor Kemal

Ölüm Tarlası (1974)

Curcuna (1975) - Bülent

Şabaniye (1984) - Kendisi

Öğretmen (1988)-Öğrenci Velisi

Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş

Kim Bunlar Kim (1990) - kendisi

Yönetmen olarak görev aldığı filmler:

Tosun Paşa (1976)

Cennetin Çocukları (1977)

Sultan (1978)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)

Şark Bülbülü (1979)

Umudumuz Şaban (1979)

Zübük (1980)

Sevgi Dünyası (1980)

Gol Kralı (1980)

Annem Annem (1980)

Mutlu Ol Yeter (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Davaro (1981)

İffet (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Doktor Civanım (1982)

Baş Belası (1982)

Şalvar Davası (1983)

En Büyük Şaban (1983)

Çarıklı Milyoner (1983)

Aile Kadını (1983)

Şabaniye (1984)

Bir Sevgi İstiyorum (1984)

Ortadirek Şaban (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Şaban Pabucu Yarım (1985)

Keriz (1985)

Gurbetçi Şaban (1985)

Katma Değer Şaban (1985)

Milyarder (1986)

Yaygara 86 (1986)

Deli Deli Küpeli (1986)

Japon İşi (1987)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Aile Pansiyonu (1987)

Öğretmen (1988)

Uyanık Gazeteci (1988)

Sevimli Hırsız (1988)

Deniz Yıldızı (1988)

İnatçı (1988)

Samanyolu (1989)

Talih Kuşu (1989)

Gülen Adam (1989)

Koltuk Belası (1990)

Duygu Çemberi (1990)

Kızlar Yurdu (1992)

Tanrı Misafiri (1993)

Süper Baba (1993)

Bizim Aile (1995)

Yasemince (1997)

Ah Bir Zengin Olsam (1999)

Demir Leblebi (1999)

Keloğlan-Süperoğlan (2000)

Sınır (2000)

Borsa (2000)

Karate Can (2001)

Şıh Senem (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Ağa Kızı (2004)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Emret Komutanım (2005)

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)

Zoraki Koca (2007)

Hayat Güzeldir (2008)

Senarist:

Gol Kralı (1980)

Davaro (1981)

Çarıklı Milyoner (1983)

Şabaniye (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Deli Deli Küpeli (1986)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Duygu Çemberi (1990)

Editör:

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)