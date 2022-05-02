Kartal Belediyesi’nden, Ramazan Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Kartal Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da, mezarlık ziyareti gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı’nda mesaisine aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, arefe günü ile bayramın 1 ve 2’inci günü olmak üzere, 3 gün boyunca mezarlık ziyareti gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor. Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ulaşım hizmetinde, Kartal Meydanı’nda belirlenen saatlerde gün boyunca ring seferleri düzenleniyor. Gün boyu devam eden ücretsiz ring seferleri sayesinde, mezarlık ziyareti gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Ayrıca, sevdiklerinin mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlara, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından lokum ve kolonya ikram ediliyor.

“Ramazan Bayramı’nda mesaimize devam ediyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışı ile Kartal Belediyesi’nin Ramazan Bayramı’nda da mesaisine devam ettiğini belirterek; “Ramazan ayında her gün mahallelerimizde komşularımızla buluştuktan sonra, Ramazan Bayramı’nda da mesaimize devam ediyoruz. Komşularımızın, mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için ücretsiz ulaşım hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile tüm komşularımızın Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sevdiklerimiz ile beraber nice, mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gün içinde ring yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri ise şöyle;

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli mezarlıkları

Gidiş Saati / Dönüş Saati

10.00 10.45

11.30 12.15

13.00 13.45

14.30 15.15

16.00 16.45

Osmangazi Mezarlığı

Gidiş Saati / Dönüş Saati

10.00 11.00

12.00 13.00

14.00 15.00

16.00 17.30