Kars’ta ‘Kafkas Dansı’ karla buluştu

Kars’ta kar üzerinde birbirinden güzel figürleri sergileyen Kafkas ekibi, kente gelen Turistik Doğu Ekspresi yolcularına unutulmaz bir gün yaşattı.

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresleriyle Kars’a masalsı yolculuk sürerken, kente gelen turistler, Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibinin Kafkas dansıyla karşılanıyor. Kafkas ekibin gösterisiyle karşılanan turistler, tarihi bölgede Kafkas ekibine eşlik ediyor.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi ile Kars’a gelenlerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi. Özer, “Kış sezonunda Kars’ta yoğun bir program geçiyor. Doğu Ekspresi, Turistik Ekspres, hava yolları, kara yollarıyla şehrimize insanlar geliyor. Tabi şehrimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkaran çalışmalar oluyor. İlgili bakanlıklar ve ilgili müdürlükler kendilerine özel çalışmalar hazırlıyor. Tabi bununla birlikte Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Kars Kalesi ve Bedesten bölgesinde Kafkas halk danslarıyla, mahalli folklor ekipleri çekimleri oluyor. İnsanlar da bu görsel şova katılım sağlıyor. Güzel Karsımızı güzel yerlere taşımak için güzel çekimler oluyor” dedi.

Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibin gösterisine eşlik eden turistler bol bol fotoğraf çekerken, Kafkas dansının karla bütünleşmesine de şahitlik ettiler. Kafkas ekibin ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ gösterisi ve Onuncu yıl Marşı’yla misafirler birlik beraberlik vurgusu yaptı.