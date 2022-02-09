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Kars’ta Baltık Mimarisi binalar sokakları süslüyor

Kars’ta, Rusların imar çalışması başlatarak, 1890 ve 1917 yılları arasında Baltık mimari tarzında düzgün kesme bazalt taşından tek katlı, iki katlı nadir olarak da üç katlı olarak yaptığı tarihi yapılar cadde sokakları süslüyor.

Kültür Sanat 09.02.2022, 14:43
Kars’ta Baltık Mimarisi binalar sokakları süslüyor

Kars’ta, Rusların imar çalışması başlatarak, 1890 ve 1917 yılları arasında Baltık mimari tarzında düzgün kesme bazalt taşından tek katlı, iki katlı nadir olarak da üç katlı olarak yaptığı tarihi yapılar cadde sokakları süslüyor.

Kars’ta dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği asırlık Baltık Mimari binaların birçoğu turizme kazandırılırken, bir çoğu da atıl vaziyette eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Özellikle 1706 yılında Rusya’nın kuzeyinde Baltık Denizi tarafında uygulanan bir mimari anlayışın uygulandığı Kars’ın şehir planı birbirini dik kesen ızgara planlı caddelerden oluşurken, Caddelerin üzerine yapılan tarihi binalar da adeta Kars’a ayrı değer katıyor.

Kars’ta Baltık Mimari binaların şehre ayrı bir değer kattığını ifade eden Kültür Turizm Bilim Uzmanı ve Kars Otel Müdürü Mehmet Duman, “Kars’ın kültür turizmi kaynakları içerisinde en öne çıkan başlıklardan birisi de Baltık Mimari özelliğinde olan tarihi yapılardır. Baltık Mimari ise Rusların 40 yıllık işgal süreci, yapmış olduğu Kars’a kazandırmış olduğu tarihi yapılardır. Kars’ın iklimine uygun olan bu Baltık Mimari yapılar, bazalt taşlarla yapılmıştır. Yani su olukları, çatı, ısıtma sistemleri ile ön plana çıkan yapılardır. Tabi bu aynı zamanda misafirlerinde hoşuna gidecek şekilde görsel güzellik oluyor” dedi.

“Taşların konuştuğu caddeler keşfedilmeyi bekliyor”

Duman, “Bu yapılardan birçoğu şuan sürdürülebilir turizm kapsamında restore edildi. Rus mimarisi özelliğinde olan yapılara yönelik bakış açısı değişti. Birçok işletmeci ticari anlayışla Rus binası olan yapılara yönelik bir çalışma içerisinde ve bunları ekonomiye kazandırmaya çaba gösteriyor. Mevcutta olan tarihi yapıların bir çoğu restore edilmiş durumda, bazıları da atıl vaziyette ümidimiz sürdürülebilir kültür turizmi anlayışıyla Baltık Mimari özellikte olan bu yapıların aynı şekilde restore edilip, gelecek kazandırılması ve öte taraftan ülkemizde bulunan üniversitelerde yer alan Mimarlık Fakültelerindeki öğrencileri de Kars’a gelip, Baltık mimarisi özellikli olan yapıları inceleyip ülkemizin 4 bir yanına kazandırılması bizim için çok önemli bir durum oluşturacaktır. Bu düşüncelerle yerli ve yabancı misafirleri, adeta taşların konuştuğu caddeleri keşfetmeye bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Baltık mimari tarzında yaptırılan tarihi binalardan 190 tanesi tescil edilerek koruma altına alındı, koruma altına alınan taşınmazların büyük bir kısmı şahısların mülkiyetinde konut olarak kullanılıyor.

Kars’ın geniş caddelerinin köşe başlarında bulunan Baltık mimarisi yapılarda adeta taşlar konuşuyor. Motiflerle süslenen taşlar, keşfedilmeyi bekliyor.

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