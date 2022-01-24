Karneler tiyatro biletine dönüştü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatiline çıkan 4 yaş ve üzeri çocukları harika bir tiyatro oyunu ile ödüllendirdi. Karnesi ile Tayyare Kültür Merkezi’ne gelen çocuklar, Kırmızı Duvar adlı oyunu ücretsiz izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Kırmızı Duvar’ adlı oyunu yarıyı tatiline çıkan çocuklar için oynadı. Karnelerin tiyatro biletine dönüştüğü uygulamada, her çocuğa en fazla iki bilet verildi. Tatilin ilk gününü küçük fare ve arkadaşlarının kırmızı duvarla ilgili macerasının anlatıldığı Kırmızı Duvar oyununu izleyen çocuklar, keyifli dakikalar yaşandı.

Oyunun ikinci gösterimi 1 Şubat Salı günü saat 14.00’da yapılacak. Oyunu izlemek isteyen çocuklar 10.30 - 17:00 saatleri arasında karneleriyle gelerek TKM gişelerinden biletlerini alabilecek.