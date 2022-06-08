Karne heyecanı yaklaşırken çocuklar Kral Şakir’le eğlenecek

Dijital televizyon platformu TV+; çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen Kral Şakir’in üreticisi Varol Yaşaroğlu’nun katılımıyla, Vadistanbul’un ev sahipliğinde çizim atölyesi ve imza günü etkinliği düzenleyecek.

Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, karne heyecanı yaklaşırken çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Çocuklar için keyifli içerikler hazırlayan TV+’ın ana sponsorluğunda, 12 Haziran tarihinde düzenlenecek bu özel etkinliğe ev sahipliği yapan Vadistanbul’da Kral Şakir’in üreticisi Varol Yaşaroğlu’nun katılımıyla çocuk çizim atölyesi ve imza günü etkinliği gerçekleştirilecek. Zemin kat etkinlik alanında, 13.00-19.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik kapsamında, dijital televizyon platformunda en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kral Şakir içeriği üzerinden bir görsel dünya oluşturulacak. Kral Şakir Maskot ekibinin eğlenceli gösterilerine de sahne olacak bu ücretsiz etkinlikte Varol Yaşaroğlu, çocuklara Kral Şakir’in hikayesini aktaracak, aynı zamanda çizim atölyesinde deneyimlerini paylaşacak.

Programın akışı şöyle açıklandı:

13.00 Kral Şakir Maskot Ekibi Show

14.00 Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir Karakterleri Çizim Atölyesi

15.00 Kral Şakir Maskot Ekibi Show

15.45 Varol Yaşaroğlu Kitap İmza

17.15 Yüz Boyama ve Çizim Atölyesi

18.15 Kral Şakir Maskot Ekibi Show