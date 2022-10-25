Karlıova’daki şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin desteklediği şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Karlıova Kaymakamlığı öncülüğünde 28 Ekime kadar sürecek olan Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği Etkinlikleri başladı. Öğretmenevi bahçesinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin de desteğiyle başlayan şenlikte çocuklar okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi farklı oyunlarla eğlenceli vakitler geçiriyor.

Şenliğe gelen ilçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, hem çocuklarla oyun oynadı hem de sohbet etti.