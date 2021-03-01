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KARDEŞLER ( BROTHERS ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?
Otuzlu yaşlarındaki Yüzbaşı Sam Cahill (Tobey Maguire) ve Tommy Cahill (Jake Gyllenhaal), birbirleriyle taban tabana zıt kişiliklere sahip iki kardeştir. Dördüncü seferine çıkmak üzere olan Sam, lisede aşık olduğu Grace'le (Natalie Portman) evlenmiş ve iki küçük kız babası olmuştur. Karizmatik kardeşi Tommy, zekâsı ve etkileyiciliğiyle yolunu bulan, hapisten yeni çıkmış bir serseridir.
Kültür Sanat 01.03.2021, 15:06
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KARDEŞLER ( BROTHERS )
YAPIM YILI: 2009
YÖNETMEN: JIM SHERIDAN
OYUNCULAR: JAKE GYLLENHAAL, TOBEY MAGUIRE, NATALIE PORTMAN
Sam, Afganistan'da göreve gittiğinde helikopterinin düştüğü haberi gelir ve aile büyük abinin yasını tutmaya başlar. Sam'in yokluğunda Tommy'e sahiplenme ve ailesine kol kanat germe güdüsü ağır basar.
Fakat Sam esir düşerek hayatta kalmayı başarır ama geçirdiği ağır travmalardan sonra eve döndüğünde artık eski Sam değildir. Ailesini de bıraktığından farklı bulacaktır.
OYUNCULAR:
JAKE GYLLENHAAL
TOBEY MAGUIRE
NATALIE PORTMAN