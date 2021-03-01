KARDEŞLER ( BROTHERS ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

KARDEŞLER ( BROTHERS )

YAPIM YILI: 2009

YÖNETMEN: JIM SHERIDAN

OYUNCULAR: JAKE GYLLENHAAL, TOBEY MAGUIRE, NATALIE PORTMAN





Sam, Afganistan'da göreve gittiğinde helikopterinin düştüğü haberi gelir ve aile büyük abinin yasını tutmaya başlar. Sam'in yokluğunda Tommy'e sahiplenme ve ailesine kol kanat germe güdüsü ağır basar.

Fakat Sam esir düşerek hayatta kalmayı başarır ama geçirdiği ağır travmalardan sonra eve döndüğünde artık eski Sam değildir. Ailesini de bıraktığından farklı bulacaktır.

OYUNCULAR:

JAKE GYLLENHAAL

TOBEY MAGUIRE

NATALIE PORTMAN