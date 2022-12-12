Kardeş Türküler, 16 Aralık’ta Ankaralı sevenleriyle buluşacak

Anadolu, Trakya ve Mezopotamya kültürlerinden beslenen halk türkülerini dinleyicilerle buluşturan Kardeş Türküler, 16 Aralık’ta Ankara’da konser verecek. Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konserin biletleri ’Biletinial’ üzerinden satışa sunuldu.

Konserlerinde Anadolu’nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtan; farklı dillerden barış, kardeşlik ve umut türkülerini günümüz müziğiyle birleştirerek sahnesine taşıyan Kardeş Türküler isimli müzik grubu; 16 Aralık Cuma günü Ankara’daki sevenleriyle hasret giderecek. Saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirilecek konserin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Kardeş Türküler, yeni yıl öncesi verecekleri bu konserde; Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Süryanice ve daha birçok dildeki geleneksel türküyü seslendirecek.