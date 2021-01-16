Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

KARAYİP KORSANLARI SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

KARAYİP KORSANLARI SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp - Rolü : Captain Jack Sparrow

Geoffrey Rush - Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart

Keira Knightley - Rolü : Elizabeth Swann

Orlando Bloom - Rolü : Will Turner

Jack Davenport - Rolü : Norrington

Jonathan Pryce - Rolü : Governor Weatherby Swann

John Boswall - Rolü : Wyvern

Lee Arenberg - Rolü : Pintel