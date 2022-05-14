Karaman’da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri

Karaman’da bu yıl 745’incisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Vatandaşlar yürüyüş için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Kalabalık daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde ellerinde meşale ve Türk bayrakları ile yürüyüşe geçerken, havai fişek gösterisi de yapıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya’nın da katıldığı fener alayı yürüyüşü başladığı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tamamlandı. Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bu memleket Türkçenin devlet dili ilan edildiği kutlu bir memlekettir” dedi.

Fener alayı yürüyüşü Taşkale Seyirlik Oyun ekibinin yaptığı gösterinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun verdiği konserle sona erdi.