Kolay Karalahana Yemegi Tarifi Malzemeleri

Bir kg yürekli karalâhana

Bir kâse barbunya fasulyesi

İki adet büyük boy kuru soğan

İki yemek kaşığı biber veya domates salçası

Bir kâse fırınlanmış mısır (mahalli deyişle laus, lahus, lazıd, lazıt, lazot) yarması veya mısır bulguru veya bir çay bardağı pirinç

Üç yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, acı kırmızı pul biber

Fasulyeli Karalahana Yemeği Tarifi - Karadeniz Usulü Karalahana Yemeği Yapılışı - Barbunyalı karalahana yemeği nasıl yapılır?

Karalahana yemeği yapımı için lahanalar ayıklanır. İyice yıkanır ve küçük küçük doğranır.

Suda lahanalar yumuşayıncaya kadar haşlanır ve süzdürülür. Lahananın acılığı bu şekilde giderilir.

Eğer kuru barbunya kullanılacaksa, bir gece önceden ıslatılan barbunya haşlanmakta olan lahanalarla birlikte pişirilir.

Karalahana yemeği nasıl pişirilir? Tencereye sıvı yağ konulur. Yemeklik doğranan soğanlar ilave edilir.

Soğanlar pembeleşince salça eklenerek kavrulur.

Süzdürülen lahana, barbunyalar ve yarma ilave edilir.

Bir - iki bardak su ile ön pişirme yapılır.

Yemeğin ana suyu konularak tuzu ve biberi atılır. Pişmeye bırakılır.

Suyunun çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu bir çorba değil yemektir.

Yarmalar ve barbunya iyice pişince Karalahana Yemeğinin altı kapatılır. Yanında mısır ekmeği ile sunulabilir. Kara lahana ne kadar sürede pişer? Bir saat sürebilir.

Kara Lahana Yemegi Tarifi ile Alakalı Diğer Hususlar ve Kolay Karalahana Yemeğinin Yapılışı Püf Noktaları

Karalahana Çorbası Nasıl Yapılır? Samsun'dan Artvin'e Karadeniz'de bazı yörelerde suyu biraz daha fazla konularak "Barbunyalı Karalahana Çorbası (Giresun)" adı ile sunulur ve mısır ekmeği doğranarak yenilir. Lahana çorbası yapılışında kara lahana saplarından çorba da yapılabilir. Bu mevzudaki mani "Yedum laus yarmasi yüreğim bolanii, lahana gostelleri garnumda dolanii" şeklindedir. Bilhassa Rize ve civarında tereyağı ile yapılan karalahana çorbası yapımında kuru fasulye de konulabilir. Kara lahana çorba tarifi bu şekilde iken "Vurma Lahana Çorbası, Dövme Kara Lahana Yemeği" mısır unlu ve bazen iç yağlı kara lahana yemeği olarak daha farklı bir çorbadır. Ordu'da karalahana çorbası Pancar Çorbası adı ile barbunya fasulyesi, kuru soğan, acı biber yanında yarımşar çay bardağı pirinç, bulgur ve haşlanmış mısır eklenerek yapılır. Yoğurtlu kara lahana çorbası için yoğurdu bir kâsede çırpılır ve çorbanın suyundan bir kepçe ilave edilip karıştırılır. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya eklenir. Yemeğe ilave edilecek küp doğranmış iki adet patatesle Patatesli Karalahana Yemeği elde edilebilir.

Kara lahanadan neler yapılabilir? Karalahanadan Yapılan Yemekler: Karalahana yemekleri tarifleri arasında yaygın olarak bilinenler: KARALAHANA DİBLESİ (Giresun, Ordu, Trabzon, Rize), Karalahana Sarması nasıl yapılır? Karalahana Sarması Tarifi için KARALAHANA SARMASI (Etli Pancar Sarması, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize) ve Sade Lahana Kavurması Yapılışı, Kara Lahana Kavurması Tarifi için: Kara Lahana Kavurması Trabzon usulünün anlatıldığı KARALAHANA KAVURMASI. Bu sayfadaki barbunyalı karalahana yemeğinde barbunya yerine veya barbunya ile birlikte bir kase haşlanmış nohut kullanılarak Nohutlu Karalahana Yemeği elde edilebilir.

Trakya'da Rumeli mutfağının bir ürünü olan ve patlıcan, domates, biber közlemesi ile yapılan "PATLICANLI KÖPOĞLU (KÖPEOĞLU)" benzeri salataya verilen Manca adı Karadeniz'de bazı yörelerde lahana yemeğini ifade eder ki kara lahana yemegi tarifleri arasında yer alır.

Gürcü Kara Lahana Yemeği: Gürcistan mutfağında bu yemeğin malzemeleri ile yapılan ismi Lobyo Pıhali olan bir yemek vardır. Ancak kara lahana yemeği yapılışından faklı olarak içinde mısır unu, süt, ceviz, sarımsak, kişniş, acı biber, fesleğen ve tuz bulunan bir harç bulunur.

Barbunya fasulyeli karalahana yemeği etli olarak yapılarak etli karalahana yemeği veya kıymalı karalahana yemeği halinde hazırlanabilir.

Karalahana yemeği kaç kaloridir? Karalahana Çorbası kalori Kara lahana yemeği - nefis yemek tariflerinden biri olması yanında kalorisi de yüksek değildir. Karalahana yemeği kalori olarak yüz gramı elli kalori civarındadır. Karalahana Çorbası kalorisi ile tercih edilen sululuk seviyesine göre değişse de çok daha azdır.

Kara lahana barbunya yemeği istenirse düdüklüde kara lahana yemeği olarak yapılabilir. Kimileri çorbayı blendırdan geçirmeyi tercih eder.