Karaelmas Treni Çankırı’da

Ankara ve çevre illerin turizm potansiyelini geliştirecek Karaelmas Treni, Çankırı’ya geldi.

Ankara ve çevre illerinin turizm potansiyelinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar çerçevesinde, demo turu için Ankara’dan sabah saatlerinde yola çıkan Karaelmas Treni, Çankırı Tren Garı’na geldi. Yolcu treni ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekili ve turizm acenteleri seyahat etti. Treni, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve il protokolü karşıladı. Çankırı Tren Garı’nda inen Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve beraberindeki heyet Çankırı Yer Altı Tuz Şehrini ziyaret etti. Yer Altı Tuz Şehrini gezen heyet, trene döndü. Daha sonra Çankırı’dan ayrılan tren Karabük’e ulaşmak üzere güzergahına devam etti.

"Karaelmas Treni’nin ’turizm ekspresi’ olması yönündeki çalışmalarımızda sona yaklaşmış durumdayız"

Tren ile ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Daha önce milletvekillerimizin girişimiyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmıştı ve bu güzergah başlamıştı. Biz de bunun realize edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Karaelmas Treni’nin ’turizm ekspresi’ olması yönündeki çalışmalarımızda sona yaklaşmış durumdayız. Bunu tekrar profesyonel turizmcilerle, başta turizm seyahat acente sahipleri ile yolculuk yaparak seyahatin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesini, daha efektif daha verimli olması için çalışmalar yapıyoruz. Gelmişken Çankırı’mızın turizm açısından potansiyelini, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik. Sayın vekillerimizle, Valimizle, ilgili tüm belediyemizle çalışmalarımızı yaptık. Buradan yine Çankırı’nın ilçeleri ve Karabük’e kadar yolumuza devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da bu Karaelmas Treni’miz seferlerine başlayacak. Buna yönelik çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız" dedi.