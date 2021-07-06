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Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz müziği eserleriyle tanınan Ayhan Alptekin (56), beyin tümörü tedavisi gördüğü memleketi Rize'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Kültür Sanat 06.07.2021, 13:46 06.07.2021, 13:53
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Ayhan Alptekin, yaklaşık 10 aydır beyin tümörü teşhisiyle İstanbul ve Rize’deki hastanelerde tedavi gördü.

Alptekin, tedavisinin sürdüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Seslendirdiği Karadeniz türküleri ile ilgiyle dinlenen Alptekin’in ölümü hemşehrilerini üzdü.

Evli ve 4 çocuk babası Alptekin’in cenazesi yarın memleketi Rize’nin Ardeşen ilçesinde toprağa verilecek.

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