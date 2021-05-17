Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan 160 yıllık Karadeniz’in tek taş gövdeli yel değirmeni, görenlerin ilgisini çekiyor.

1860’lı yıllarda Samsun’un Çırakman Mahallesi’nde yaşayan Rumlar tarafından yapılan yel değirmeni, tarihi özelliğini koruyarak günümüze kadar ulaştı. Samsun’un kültür ve turizmine renk katan değirmen, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ziyarete hazır hale getirilecek. Tekkeköy Belediyesi tarafından zaman zaman çalıştırılan değirmen, drone ile havadan görüntülendi.

"İnsanlarımızı buraya davet ediyorum"

Tarihi yel değirmenin zaman zaman çalıştırdıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Samsun’da bulunan yel değirmeni Karadeniz’deki tek orijinal yel değirmenidir. Değirmeni belli dönemlerde çalıştırıyoruz. Yerli ve yabancı turistler gelsinler, bir poşet de olsa çalışan hakiki yel değirmeninde üretilmiş mısır unu alsınlar istiyoruz. Memleketlerine bir hatıra, bir hediye götürsünler istiyoruz. İnsanlarımızı buraya davet ediyorum. Ziyaret eden veya burada yaşayan insanlarımızdan rica ediyorum. Bu tür yapılara kendi gelecekleri için sahip çıksınlar. Gelecek nesillerimiz için bu yapılara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.