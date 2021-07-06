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Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz’in ve Rize’nin sevilen seslerinden Ayhan Alptekin hayatını kaybetti.

Kültür Sanat 06.07.2021, 11:57
Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz’in ve Rize’nin sevilen seslerinden Ayhan Alptekin hayatını kaybetti.

Rize’nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin (56), geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ayhan Alptekin 1965 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Alptekin, 1982’de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar ile Artvin ve Rize’de düzenlenen düğün ve festivallerde sahne aldı. Evli olan Alptekin iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.
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