Karadeniz’in kemençe üstadı hayatını kaybetti!

Giresunlu sanatçı Katip Şadi, tedavi gördüğü Giresun Ada Hastanesinde hayata gözlerini yumarken sevenlerini de yasa boğdu.

Katip Şadi Kimdir?

Usta Sanatçı Katip Şadi verdiği bir röportajda kendini şöyle anlatıyordu "Görele'nin Derekuşçulu köyünde doğdum, sene ya 1936 ya da 1938, tam emin değilim. Kemençeyi elime aldığımda, dokuz on yaşlarındaydım. Ne annem vardı, ne babam, etrafta amca dayı, kimse kemençe çalmazdı. Evde kemençe yok; ama civarda vardı; en meşhurları Picoğlu lakaplı Osman Gökçe, Karaman lakaplı Halil Kodalak hocam olan Durkaya lakaplı Kemal İpşir. Hepsi de, ustalığa ait sırlarıyla göçüp gitti. Allah rahmet etsin.

Kemençeyi elime alınca, acemiliğimiz vardı, bilmiyorduk ki ne yapacağız, ne edeceğiz. Sonra düğün faslı başladı, haftada bir iki gün boş kalırdım, diğer günler hem oynar, hem oynatırdım. Başka hiç bir iş yapmadım. Benim kemençeden başka işim olmadı." ifadelerini kullandı.

Kâtip Şadi 24 Ağustos 1932'de Görele ilçesinin Derekuşçulu köyünde doğdu, kemençe ustası ve sanatçısıydı.

Yine Göreleli kemençe üstadı Kemal İpşir'in talebesidir. Karadeniz kemençesinin Durkaya ekolündeki isimlerden biridir.

Çok sayıda kaset, CD ve plağı bulunmaktadır. En son "Her zaman gelmezsin" ve "Almanya'dan geliyor" isimli albümlerini piyasaya sürmüştür. Yaklaşık 600 eseri vardır. Şu an Görele'de yaşamaktadır.

Giresun Üniversitesi tarafından fahri doktoralık unvanı verilmiştir.

Albümler

Çıksam Issız Dağlara (2008)

Ula Ula Niyazi (2007)

Almanya'dan Geliyor (2005)

Her Zaman Gelmezsin (2003)

Saravu Çiçek Açtı (2002)

Nostalji 1 (2001)

Ellerin Dilindesin (1992)

İlişmeyin Ayşeme

Sis Dağı Üstüne

Gözlerimde Tüter Oldu

Gizli Sevda

Değirmen Döne Döne

Belimdeki Tabanca