Karadeniz’in ilk insan yerleşkesi: Tekkeköy Mağaraları

Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olduğu düşünülen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, birçok çağa ait kalıntılar ve kat kat mağaralarıyla tarihe ayna tutuyor.

Samsun’da binlerce yıllık tarihe sahip olan ve insanlığın ilk yerleşkelerinden olduğu düşünülen ’Tekkeköy Mağaraları’ doğal güzelliği ve tarihiyle mest ediyor. Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Tunç Çağı’na ait kalıntıları içinde barındıran ve kat kat mağaralarıyla ilk katlı yerleşkeyi gözler önüne seren Tekkeköy Mağaraları, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği ilgi odağı olan bir mekan durumunda. Pandemiden dolayı uygulanan kısıtlamalardan dolayı zaman zaman boş kalan mağaralar doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Her karışı tarih olan mağaralar zamanla aşk ilanları ile kirletilmiş duruma geldi. Bazı kendini bilmez vatandaşlar Tekkeköy Mağaralarını sprey boyalarla boyadı. Tarihe dokuya zarar veren bu davranış pes dedirtti.

"Ahşap yürüyüş ve seyir terası ile donatacağız"

Ortasında geçen vadi ile eşsiz olan bu mekanı yerli ve yabancı herkesin gezerek görmesini arzu ettiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, " Tekkeköy ismini bin 200 yıllarda buraya gelerek bir tekke kurarak, han kurarak gelen geçen bütün yolculara ağırlayan bir Selçuklu Şeyhi olan Şeyh Yusuf Zeynüddin Efendi’nin kurduğunu tekkeden alan çok ciddi tarihi olan bir ilçedir. Tekkeköy milattan öncesine dayanan Karadeniz’de ilk insan yerleşkesidir. Mağaralarımızı özellikle bu yıl Allah nasip ederse gezilebilecek hale getirileceği ahşap yürüyüş ve seyir terası ile donatacağız. Turistlerimiz çok rahatlıkla mağaraları ziyaret edebilsin diye. Bu mağaralarda Karadeniz’de katlı yaşama geçilen ilk yerleşim yeridir. Burada gemilerin halat yerleri hala durur. Buradaki müzemizde bu bölgede yapılan kazılarda Tekkeköy’de 14 farklı uygarlığın yaşadığını kanıtlamış malzemeler var. Ortasında geçen vadi ile eşsiz olan bu mekan yerli ve yabancı herkesin gezerek görmesini arzu ederim" dedi.

"Gençlikten rica ediyorum"

Mağaraya yazılan yazılarla ilgilide konuşan Başkan Togar, "Buradan gençliğimize bir ricamız olsun. Burası insanlık tarihinin bilinen en eski yerleşkesidir. Buraya birbirlerine olan sevgilerini duygularını o tarihe kalıntılara sprey boyalarla ifade etmektense fotoğraflarla ölümsüzleştirsinler. Anılarını o çirkin boyalarla bu tarihe dokuya zarar vermesinler diye kendilerinde hassaten rica ediyorum" diye konuştu.

"Tekkeköy Karadeniz’in en önemli ilçelerinin başında geliyor"

Tekkeköy birçok açıdan çok önemli bir konumda olduğunu söyleyen Togar, " Tekkeköy ismi ile müstesna bir ilçe ama Tekkeköy’ü tanımayanlar şunu zannetmesin. Anadolu’da Samsun bir büyük şehir Tekkeköy ise onun kasabadan biraz daha büyük bir ilçesi zannetmesinler. Gündüz nüfusu yaklaşık 200 bin olan yaklaşık nüfusu ise 55 bin olan Samsun’un merkezdeki en önemli sanayi ilçesidir. Burası tarihi, turizmi, sanayisi ve ekonomisi ile gerçekten Karadeniz’in en önemli ilçelerinin başında gelir" şeklinde konuştu.