Karadeniz Bölgesi’nin ilk dijital kütüphanesi Trabzon’da hayata geçiyor

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi Karadeniz Bölgesi’nin ilk dijital kütüphanesini Trabzon’da hayata geçiriyor.

Pazarkapı Mahallesi’nde restore edilen üç katlı tarihi binada son hazırlıkları yapılan dijital kütüphanede 26 bin adet elektronik kitap (e-kitap) ile 13 bin adet normal kitap bulunacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Teknolojik ve bilimsel imkânların gelişmesiyle birlikte kütüphanecilik hizmetleri de değişime uğradı. Bu anlamda dijital kütüphaneciliğin ülkemizde yeni bir kavram olduğunu ve gittikçe de yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak bu alanda geri kalmamak için teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak yakın bir zamanda dijital kütüphanemizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın bu olanaklardan istifade etmesini sağlayacağız. Burada klasik kütüphanecilik ile dijital kütüphanecilik faaliyetlerini birlikte yürüteceğiz. Bütün dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan dijital kütüphanemizi ilçemize kazandırıyor olmaktan ayrıca da gururlu ve heyecanlıyız” dedi.

Dijital kütüphaneye 7 gün 24 saat erişim

Kullanıcılar e-kitaplara, kütüphanedeki ekranlardan, cep telefonlarından ya da kişisel bilgisayarlarından ulaşabilecek. Dijital kütüphane, elektronik kitap veri tabanı sözleşmesinin imzalanmasının ardından 1 yıl süreyle kullanıcıların erişimine açılacak. Kullanıcılar elektronik kitap veri tabanına 7 gün 24 saat erişim imkânı bulacak. Elektronik kitap veri tabındaki yayınlar PDF ve UPUB formatında olacak. Dijital kütüphaneye kullanıcılar cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Sistem aynı anda bütün kullanıcılara hizmet verecek şekilde dizayn edilecek.

Kütüphanede astronomi ve uzay, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, genel çalışmalar, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim, kimya, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarih, tarım ve biyoloji, tıp gibi her alanda e-kitap formatında ve normal kitap formatlarında eserler bulunacak.

Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliğine sahip dijital kütüphanede, 6 adet okuma salonu, teknik birim odaları, danışma, idari bölüm, bir adet genel amaçlı salon ile iki adet kafeterya bulunacak.