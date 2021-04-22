Karacasu’da 300 yıllık tarih yeniden canlanacak

Aydın’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Karacasu ilçesindeki tarih yeniden canlanıyor. Kültür Bakanlığı, Aydın Valiliği ve Karacasu Belediyesi işbirliği ile ilçedeki 12 tarihi ev ile Türkiye’deki koruma altında bulunan 43 sokaktan ikisini barındıran ilçedeki Dellalzade Sokak ile Hacı Arap Sokak 1,5 milyon TL destekle yeniden hayat bulacak.

Geçmişi 300 yıla dayanan Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi evleri ile geleceğin Safranbolu’su olma yolunda hızla ilerleyen Aydın’ın Karacasu ilçesindeki tarihi değerlere uzman eli değecek. Yok olmaya yüz tutmuş geçmişin izlerini günümüze ve geleceğe taşıyacak olan kültürel miraslar Kültür Bakanlığı’nın desteği ile restore edilerek yeniden hayat bulacak. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer’in imzaları attığı törene AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, MHP İlçe Başkanı Murat Uysal, AK Partili Meclis Üyesi Memduh İlgili katıldı. Proje kapsamında 10 tane özel şahsa ait ev ve iki kamulaştırılmış evin restore edileceği ve ayrıca sokak iyileştirme çalışmasının yapılacağı bilgisi verildi. İlk etapta Küçükarık Sokak içerisinde bulunan 12 ev ve 2 tarihi küçük sokağı kapsayan protokol gereği 2 yılda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından ilçedeki diğer yüzlerce tarihi ev için de çalışma yapılacağı öğrenildi.

Karacasu Belediyesi tarafından 8 Ekim 2019 tarihinde Küçük Arık Sokak’ta evleri bulunan mülk sahiplerinin bilgilendirilmesi ve mülk sahiplerinden onay alınması ile ilk adımı atılan projede daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına proje sunuldu. Projenin kabul edilmesi ile birlikte çalışmalara hız verilirken 17 Aralık 2019’da da Belediye Başkanı Zeki İnal, Safranbolu’yu ziyaret edip incelemelerde bulundu. 2863 sayılı koruma kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel mülkiyette bulunan taşınmazların projelendirilmesi ve onarılması çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığından verilen destekler kapsamında Karacasu Belediyesinin hazırladığı proje 1 milyon lira hibe almaya hak kazandı. Karacasu’nun yaklaşık 300 yıllık evleri ve Arnavut kaldırımlı taş döşeli sokaklarını içine alan kültürel mirasının geleceğe taşınacağı turizm açısından son derece önemli olan proje için Karacasu Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında 10 tane özel şahsa ait ev ve iki kamulaştırılmış evin restore edileceği ve ayrıca sokak iyileştirme çalışmasının yapılacağı bilgisi verildi.

18 yıldır Mahallede ikamet ettiğini ifade eden Nilgün Kabasakal, “Ben 18 yıldır bu mahallede oturuyorum. Burada restorasyon çalışmasının yapılacak olması tabi bizim için çok önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi dokunun korunması çok önemli. Burası Karacasu’nun ilk yerleşim yeriymiş. 300-400 yıllık vardır. Çünkü Karacasu’nun ilk yerleşim yeri Büyükdağlı Mahallesi’dir” dedi.

“Afrodisias ve Karacasu bir bütün”

Aydın İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer ise, “Aydın bildiğiniz gibi medeniyet tarihi şehri. Karacasu ilçemizde Aydın ilimiz içindeki en özel ilçelerden biri. Çünkü bildiğiniz gibi Afrodisyas dünyaya mal olmuş Karya medeniyetinin başkenti diyebileceğimiz dev bir Antik Kent ve o antik kentin hemen bitişiğinde harika butik özelliklere sahip, coğrafi güzelliklere sahip bir ilçemiz. İlçemizin Turizm ivmelenmesini yükseltmek istiyoruz. Çünkü hali hazırda Afrodisias Antik Kenti Müze ve müzemize yılda ortalama 100 bine yakın turist ziyarete geliyor. Bu turistlerin ilçemize katacağı katma değeri önemsiyoruz. İlçemize uğrasınlar istiyoruz. Bunun için butik mekanlar yaratmamız lazım. Küçükarık Mahallesi’ndeki bu çalışma hem bir sokak iyileştirmesi hem de Mahallemizde bulunan on iki evin Restorasyonunu kapsayan bu tarihi dokuyu yaşatabilecek özel bir proje. Bu anlamda sayın belediye başkanımızın projesine bakanlık, bakanlığımız toplam bir buçuk milyon liraya yakın destek sağladı. Bu sene projenin faaliyete geçmesini uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla kaynakta sağlayacağız. 2022 sonu itibariyle projenin tamamının bitmesini ve evlerin ve bu lokasyonun turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz. Çok mutlu olduğumuz üretmekten keyif aldığımız özel hissettiğimiz projelerden biri” dedi.

“2 önemli sokağı bünyesinde barındırıyor”

Türkiye’deki koruma altına alınmış 43 sokaktan 2’sinin Karacasu’da olduğunu ifade eden Tuncer, “Karacasu ve tüm Aydın eşsiz bir değere sahip medeniyet şehri. Karacasu ilçemizde önemli ilçelerimizden biri. Gerçekten kültür mirası anlamında burada hissettiğimiz dokunduğumuz her noktada bizi de cezbeden, buraya gelen ziyaretçileri de büyüleyecek değerlere sahip. Aslında 2 değil çok daha fazla sokağı tescillemek gerekir. Bunun içinde Belediye başkanımızın vizyonu çok açık. Biz bakanlığımız olarak tam destek veriyoruz. İmkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah 2022-2023 Karacasu’nun ivmelenme kazandığı önemli bir dönüm noktası olarak anacağımız yıllar olacak” diye konuştu.

“Hedef 200 bin ziyaretçi”

Tuncer, ziyaretçi sayısını 200 bine çekmek istediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tur firmaları ile önemli ciddi görüşmeler yürüttük. Bu yıl hem Bodrum’dan hem de Marmaris’ten oraya konaklamaya gelen halihazırda orada konaklayan turistlerin günübirlik turla Afrodisyas Antik Kentimize, müzemize ve devamında ikinci etapta Arapapıştı Kanyonu’na ziyaretlerini turlarını planladık, programladık. Bu sene olağan turist akışına artı 20 bin kişilik bir katkı bekliyoruz bu projeyle. Ama önümüzdeki yıllarda çünkü o bölgede Bodrum’da ve Marmaris’te yılda 200-250 bin civarında turist ağırlıyor bu operatörlerimiz. Sayının 200 binli rakamlara ulaşmasını da bekliyoruz. Önemsediğimiz bir destinasyon projesi.”

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da, “Bu Küçükarık Sokak projemiz, seçim vaatlerimiz arasındaki projelerimizden birisiydi ve bu projemizi uygulamaya koyduk. Kültür Bakanlığımızın bir buçuk milyon civarında bir hibesiyle bu projemiz ayağa kalkıyor inşallah. Belediye bütçemizden de uygulamada 180 bin, 180 binde proje çizimlerinde gitti. Bunun 150 bin lirası ise Valilik tarafından karşılandı. Bu şekilde Küçükarık Sokağımızın sokak iyileştirme projesini İnşallah önümüzdeki 2022-2023’e doğru bitmiş olacaktır. Bu yıl için 7 tane evin Restorasyonu için Kültür Bakanlığımız ödeneğini ayırdı. İlk başta 7 tane evin Restorasyonu yapılacak. Arkasından da kamulaştırdığımız evlerle birlikte 12 tane ev olan Küçükarık projemiz inşallah 2023’e kadar tamamlanmış olacaktır. Buradan da bütün Karacasu halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sokak iyileştirme projemiz bize büyük bir katma değer kazandıracaktır. ‘Geçmişini unutan geleceğe umutla bakamaz’ diyoruz. Geçmişimizi devamlı ayakta tutmalıyız ki geçmişimizdeki yapıları, geçmişi, kültürümüzü hayatta tutmalıyız ki biz çocuklarımıza, gençlerimize, doğacak nesillere sağlam bir geçmiş hazırlayalım, sağlam bir kültür bırakalım. Biz bu düşünceyle yola çıktık” şeklinde konuştu.