Karacabey ile Sırbistan arasında kardeşlik köprüsü kuruldu

Karacabey ile Sırbistan’ın Prijepolje (Semi Pazar) şehri arasında, ‘kardeş şehir’ protokolü gerçekleştirildi.

Yapılan protokolde Sırbistan’ın Prijepolje’ye giden Karacabey heyeti, şehrin yöneticileri ve vatandaşları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Sırbistan’da gerçekleşen ilk resmi buluşmada Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu ve aynı zamanda RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Prijepolje Belediye Başkanı Vladimir Babic, RUMELİSİAD Genel Sekreteri Ferdi Yılmaz ve her iki belediyenin başkan yardımcıları ile daire müdürleri yer aldı.

Daha sonra Prijepolje Belediyesi toplantı salonunda Belediye Başkanı Ali Özkan ve Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp’in yanı sıra başkan yardımcıları, daire müdürleri ve meclis üyelerinin katılımıyla Prijepolje ile kardeş şehir protokolü gerçekleştirildi.

Karacabey ile pek çok alanda benzerlik gösteriyor

Yaklaşık 2 saatlik toplantıda yapılan sunumlarla şehirlerin kültürel, ekonomik ve turizm yönleri değerlendirildi.

Prijepolje Belediye Başkanı Vladimir Babic, Türk heyetin şehirlerine gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şehrimiz için çok önemli bir gün. İki kardeş ülkenin ilk resmi teması burada gerçekleşti. Türkiye’den Karacabey’den gelen dostlarımızın ziyaretinden çok memnun kaldık. Karacabey ile birçok alanda benzerlik gösteriyor şehirlerimiz. Ve bizler, bu iki şehir arasında bir gönül köprüsü kurulmasını, aynı zamanda karşılıklı turistik ve ticari gelişmelerin yaşanmasını arzuluyoruz. Burada kendinizi evinizde olarak hissedin” dedi.

Özkan Karacabey’i anlattı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da görüşme öncesi Karacabey heyetini Sırp yöneticilere tanıştırdı. Daha sonra Karacabey hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Özkan yaptığı açıklamada, “Bu güzel, dostça karşılamanızdan dolayı çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Prijepolje ile kardeş şehir olmak, iki şehir arasında dostlukla gelişen bir bağ kurmak, gerçekten bizim de arzuladığımız bir şey. Bunun yanında öğrendim ki şehriniz için bir çöp kamyonu talebiniz, Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmış. Mutlu olduk iki ülke adına da” dedi.

Dostça ilişkiler uzun yıllardır sürüyor

Başkan Ali Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “350 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Sancak Bölgesinin önemli bir yerleşim yerindeyiz aslında. Buradan Osmanlı Devleti geri çekilirken dahi bölge ile dostça kalmış ve güzel anılarla hakimiyetini sonlandırmıştır. Bunu şehrin binalarında, kültüründe, kıyafetlerinde hatta kullandığı kelimelerde görebiliyoruz. Gönül köprüsü kurduğumuz, kardeş şehrimiz Prijepolje (Semi Pazar) Belediye Başkanı Sayın Vladimir Babi’e, Prijepolje Belediyesi Meclis Üyelerine, Belediye Koordinatörü Esat Hodjic’e, yöneticilerine, Kültür Müdürü Admira Mostarac ve folklor ekibine ve çalışanlarına, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kültürel gezi gerçekleştirildi

Görüşmelerin ardından Karacabey ve Prijepolje Belediye heyetleri şehir müzesi, kültür merkezi ve şehir tiyatro binalarını ziyaret etti. Yerel halk dansları topluluğu tarafından hazırlanan folklor gösterisi, Karacabeyli heyet tarafından ayakta alkışlandı.

Heyetin şehir turunda meyve suyu fabrikası ve tarım aletleri üretimi yapan bir firma da ziyaret edildi.