Karabük’te çiftçi kadınlar sinemada buluştu

Karabük’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı kapsamında düzenlenen sinema etkinliğinde 150 kadın çiftçi bir araya geldi.

Karabük Valiliği himayelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Kadın Çiftçiler Sinemada Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu ve kadınlar katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Toprakla, hayvancılıkla, bitkisel üretimle uğraşmak göründüğü kadar kolay değildir. Bunun en güzel örneğini yakinen de biliyorsunuz. Bitkisel üretim ve hayvancılıkla uğraşmak canlı ile uğraşmak demektir. Emek ve gayret ister. Bu gayret ve emek hiç durmadan devam eder. Bu vesile ile tarımın her kesiminde aktif rol alan kadınlarımızın, aynı zamanda evimizin çok değerli bir parçası olan birer annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz, hayat arkadaşımız olan bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kadın çiftçiler acıların kadını olarak Türkiye’de ünlenen Bergen’in hayatını anlatan filmi izlemek için sinema salonundaki yerini aldı.