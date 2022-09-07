Karabük Tanıtım Günleri’ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı

Maltepe’de gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri’ne davet için Eminönü Meydanı’nda içinde altın bulunan lokum ve safran dağıtıldı. Dağıtılan 5 bin adet lokumun arasında içinde 1 gram altın bulunan lokumları seçen vatandaşlar heyecan yaşadı. Malatya’dan İstanbul’a gezmeye gelen Azizi Yetişen’e de aldığı lokumda altın çıktı.

Karabük Dernekler Federasyonu, 8-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri öncesi sıra dışı bir etkinlik düzenledi. Eminönü Meydanı’na kurulan stantta 5 bin adet Safranbolu lokumu dağıtıldı. 1 gramlık 10 adet altın ve safran otu rastgele lokum paketlerinin içine yerleştirildi. Eminönü Meydanı’nda bulunan vatandaşlar standın başına gelerek lokumlardan aldı. Şanslı kişiler, içinde 1 gram altın bulunan lokumları bularak yaşadıkları sevinci dile getirdi.

“Hem kültürümüzü hem yaşantımızı dünyaya tanıtacağız”

Karabük Dernekler Federasyonu Başkanvekili Hilmi Kömü, “İstanbul’daki Karabüklü hemşehrilerimizin dikkatini çekmek için Eminönü’nde lokum, altın, safran 3’ünü 1 arada dağıtacağız. 8-11 Eylül tarihlerinde Maltepe Günlerini yapacağız. Tarihimizin, kültürümüzün tanıtımı için Karabük’teki esnaflarımızı İstanbul’a getiriyoruz. Tarihi açıdan dünyanın en tarihi olan merkezi İstanbul’dur. Hem kültürümüzü hem yaşantımızı dünyaya tanıtacağız. Tarihi Çarşısı, Mısır Çarşısı, Yeni Camii bunu değerlendireceğiz. 20 gram safran, 10 gram altın olacak. 5 bin lokum burada dağıtacağız. Açılış günü 8 Eylül’de de 5 bin lokumu ve 5 altını Maltepe’de dağıtacağız. Geçen yıl altınların hepsi dağıtıldı. Hepsini veriyoruz vatandaşa. Kesinlikle taraf tutma imkânımız yok. Öyle bir durumda olamaz. Vatandaşımız gelip buradan lokumunu alıyor. Kimine evde çıkıyor kimine burada çıkıyor” dedi.

“Malatya’dan gezmeye geldik”

Malatya’dan İstanbul’a gezmeye gelen Azize Yetişen’e de aldığı kutudan altın çıktı. Yetişen duygularını, “Farklı bir duygudayım. Malatya’dan gezmeye geldik buraya. Bir dolaşalım dedik tesadüfen karşılaştık” şeklinde ifade etti.