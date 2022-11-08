Karabağ Zaferi, 2. yıldönümünde Beykoz’da kutlandı

Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı işgalden kurtardığı zaferin 2. yıldönümü Beykoz’da kutlandı. Etkinlikte “Karabağ Zaferi” isimli fotoğraf sergisi açılırken, Azeri sanatçıların seslendirdiği türkülerle zaferin coşkusu yaşadı. Etkinlikte konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Biz hem 90’lı yılların başlarında işgal edildiğini gördük, hem de azad edilişine tanıklık ettik. Ne kadar şükretsek azdır” dedi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermeniler tarafından işgal altında bulunan topraklarının kurtuluşunun 2. yılı, Beykoz Belediyesi ve Azerbaycan’ın önemli sivil toplum kuruluşlarından Islahatçı Gençler Birliği ile birlikte Beykoz Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi’inde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Karabağ Zaferi’nin 2. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinlikte savaş dönemi ve sonrasının ele alındığı “Karabağ Zaferi” isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte Azeri ses sanatçıları da sahne alarak Azeri türküleri seslendirdi.

Fotoğraf sergisinin açılışı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Azerbaycan Islahatçı Gençler İçtimai Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Azerbaycan’dan gelen kültür bakanlığı ve medya temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ben Azerbaycan’a birkaç kez gittim fakat son 10 yıldır gidemedim. Bizler için son derece anlamlı bir coğrafyadır orası. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimiz için çok anlamlı bir yeriz. İki yürek bir araya geldiğince işgal altındaki vatan toprakları 2 yıl önce kurtarılmış oldu. Biz hem 90’lı yılların başlarında işgal edildiğini gördük, hem de azad edilişine tanıklık ettik. Ne kadar şükretsek azdır” dedi.