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Kapısına kilit vurulan Türkiye’nin 4. büyük mağarası yeniden ziyarete açılacak

Gurbetçi turistleri gezdirdiği sırada 15 metre yükseklikten düşen rehberin yaralanma olayından sonra kapısına kilit vurulan Bulak Mencilis Mağarasının 23 Temmuz Cumartesi günü yeniden hizmet açılacağı bildirildi.

Kültür Sanat 18.07.2022, 12:27
Kapısına kilit vurulan Türkiye’nin 4. büyük mağarası yeniden ziyarete açılacak

Gurbetçi turistleri gezdirdiği sırada 15 metre yükseklikten düşen rehberin yaralanma olayından sonra kapısına kilit vurulan Bulak Mencilis Mağarasının 23 Temmuz Cumartesi günü yeniden hizmet açılacağı bildirildi.

Karabük merkeze bağlı Bulak köyü sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin 4. büyük mağarası Bulak Mencilis mağarasında 4 gün önce Hollanda’dan gelen gurbetçi baba kıza rehberlik eden Bahadır Öztürk (27) mağaranın 2.5 kilometrelik kısmında halatın kopması sonucu 20 metreden aşağıya düşerek yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından mağaranın kapısına tedbir amaçlı kilit vuruldu.

Karabük Valiliği, yaşanan kaza nedeniyle ziyarete kapatılan mağaranın gerekli hazırlık ve kontrollerin yapılmasının ardından İl Özel İdaresi tarafından hizmete açılacağı açıklandı.

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