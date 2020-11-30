Kapısına kilit vurulan 2000 yıllık tarihi hamam meclis gündeminde

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Basilica Therma Roma Hamamı’nda duran kurtarma ve kazı çalışmaların ardından MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, TBMM’ye soru önergesi verdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, mimari özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelen Basilica Therma Roma Hamamı’nda 3 yıl önce başlatılan kamulaştırma ve kurtarma çalışmalarının durdurulması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi verdi. Sedef, 4 maddeden oluşan soru önergesinde Basilica Therma Roma Hamamı’nın ülke ve Yozgat için önem arz ettiğine ve bir an önce turizme kazandırılması gerektiğine değindi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının istendiği önergede, “Yozgat Sarıkaya Antik Roma Hamamının kazı alanında kurtarma kazı çalışmaları devam edecek midir? Yozgat Sarıkaya Antik Roma Hamamının kazı alanı genişletilecek midir? Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan eserler ören yeri kapsamına alınıp turizme açılacak mıdır? Bölgede acil ihtiyaç duyulan çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları için planlama ve projelendirme yapılmakta mıdır? Projelendirme mevcut ise bunun ne zaman hayata geçirilmesi planlanmaktadır?” soruları yer aldı.

2017 yılında başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan tarihi Roma Hamamı, 2020 yılı Temmuz ayında açıklanan daimi listede yer alamamıştı.