Kapıkaya’da geri sayım başladı

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan III. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivalinin (Kapıkaya Fest) basın tanıtımı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç öncülüğünde yapıldı. Başkan Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, “İlki 20-23 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen festivalimizin heyecanını bu yıl da yaşatacağız. Baframızın tarihi değerlerini barındıran Kızılırmak’ın yanı başında Asar Kale ve Paflagonya Kaya Mezarları arasındaki eşsiz manzara ile doğaseverleri 27-31 Temmuz 2022 tarihleri arsında 5 gün boyunca misafir edeceğiz. 2019 yılında ülkemizde ‘Sıfır Atık’ temalı ilk doğa festivalini hayata geçiren ve bu noktada oldukça önemli ve değerli dönüşümler elde eden belediyemiz, bu yıl da festivalimizi ‘İklim Değişikliği’ teması ile yaşayacak ve yaşatacak. Geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz izlenimler ve gözlemler sonucunda festival alanında yeni düzenlemeler yaptık. Katılımcılarımızı, konuklarımız olarak en iyi şekilde ağırlayabilmek için gereken çalışmalarımızı titizlik ve özenle sürdürdük. Kamp alanındaki eksiklerimizi hızla gidererek festivalimize hazır hale getirdik” dedi.

Kılıç, “Bölgemizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve doğal güzelliklerin fark edilmesi için festivalimiz bir fırsattır. Kızılırmak Nehri’nin yanı başında Kapıkaya’nın, eşsiz manzarasıyla bizleri karşılayan belde, eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış tarihi değerleri ile ön plana çıkan Asar Kale (M.Ö. 1000), Paflagonya Kaya Mezarları (MÖ. 700) ile Kızılırmak vadisinde dikkat çeken tarihi bir alandır. 2017 yılında ulusal ve uluslararası katılımcıların bölgeye yoğun ilgisi, bizleri de heyecanlandırdı. Baframız için turizmin gelişmesinde festivalimizi bir öncü olarak görmekteyiz. Bölge ekonomisinin bacasız sanayisi olmayı hedefleyen Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’ni her yıl bir adım daha ileriye taşımak bizler için elzemdir” diye konuştu.

Kılıç, festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.