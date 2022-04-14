Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın daveti üzerine konferans vermek için ilçeye gelen Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, “Çağı yakalamak için çok okumalıyız” tavsiyesinde bulundu.

Belediye Kültür ve Sanat Merkezi salonunu dolduran kalabalığa hitap eden Alişan Kapaklıkaya, okuyup araştırarak öğrendiği bilgileri, farkındalıkları il il, ilçe ilçe gezerek insanlarla paylaştığını söyledi. Kapaklıkaya, “Benim rahmetli kızım bana derdi ki ‘senin son kullanma tarihin kaç baba?’ Anlamadım dedim. ‘Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor’ derdi. ‘Sen taze misin, günümüz insanına dokunabiliyor musun. Senin çocukluğunda seni motive eden şeyler şimdi ki çocukları motive etmeye yetiyor mu?’ demişti bana. Ne yapayım dedim. ‘Kendini tazele’ dedi. Ben de sürekli okuyup araştırarak kendime güncellemeye çalıştım. Bunu da öğrendiğim bilgileri farkındalıkları bütün ülkemde il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek insanlarla paylaşıyorum” dedi.

“Beşikten mezara kadar öğrenmeliyiz”

Bugün dünyada en iyi üniversitelerin bile raf ömrünün geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu ifade eden Kapaklıkaya, “Bilgiler gelişiyor, değişiyor, teknoloji gelişiyor çocuklar bizden daha önemli şeyleri öğreniyorlar. Dünyanın farkına varıyorlar. Bizim kendimizi yani günümüzü tanıyarak çocuklarımızı anlayarak üretilen bilgileri öğrenerek iletişimimizi güçlendirmemiz anlamına geliyor. Eskiden bizim için önemli olan şeyler bugün artık önemini yitiriyor. Biz çağı yakalamak için okumalı okumalı okumalı. Peygamberimizin buyurduğu gibi ‘beşikten mezara kadar öğrenmeliyiz” diye konuştu.

Konferansında zaman zaman çocukluğunda ve gençliğinde yaşadığı hikayelerden bahseden Kapaklıkaya, izleyenleri çoğu zaman kahkahaya boğdu bazen de duygulandırdı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar konferansın sonunda Alişan Kapaklıkaya’ya günün anısına bir buket çiçek takdiminde bulunurken verdiği faydalı bilgiler için kendisine teşekkür etti.

Alişan Kapaklıkaya sahneden indikten sonra hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.