Kapadokya’yı Mayıs ayında 61 bin 634 turist ziyaret etti

Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini Mayıs ayında 61 bin 634 turist ziyaret etti.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 17 bin 774’ü Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken, Zelve ören yerlerini 17 bin 747, Kaymaklı yeraltı şehrini 11 bin 571, Derinkuyu yeraltı şehrini ise 6 bin 302 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri Mayıs 2020 yılında ise korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılmıştı.