Kapadokya’yı Mayıs ayında 447 bin kişi ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesindeki müze ve ören yerlerini mayıs ayında 447 bin 894 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin ’güzel atlar diyarı’ olarak bilinen, peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonları, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kapadokya bölgesinde, Zelve ören yeri başta olmak üzere Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehri, Açıksaray ören yeri, Karanlık Kilise, El Nazar kilisesi gibi ören yerleri nisan ayında 447 bin 894 kişi ziyaret etti. Zelve ören yerini 112 bin 42 kişi ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini 106 bin 976 kişi ziyaret etti. Kaymaklı yer altı şehrini 58 bin 545 kişi, Derinkuyu ye altı şehrini 37 bin 310 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 2022 yılının aynı döneminde 477 bin 757 kişi ziyaret etmişti. Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler yaptığı açıklamada; “Kapadokya hem Dünya’nın hem de Türkiye’nin göz bebeği. Kapadokya’dan başka böyle bir bölge yok. Bu popülerliği de sonuna kadar yaşamamız gerekiyor.2023 yılı Ocak ayında çift haneli büyüme ile yıla iyi başlamıştık. Aslında bu rekorlarla kapatılan 2022 yılı için güzel bir yıl olacağı niteliği taşıyordu. Fakat daha sonra ülkemizde yaşanan acı olaylardan bizde etkilendik. Şubat ve mart aylarında bölgemiz turizm anlamında çok ciddi eksi sayılarla iş yaptı. Nisan ayı ile birlikte hareketlenme yeniden başladı ve mayıs ayında çok güzel bir rakam yakaladık. Mayıs ayında müze ve ören yerleri yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti. Tabi bu Haziran, Temmuz, Ağustos ve daha ilerisi için bize güzel öngörüler vermekte. 2023 yılını, cumhuriyetimizin 100. yılını güzel bir yıl olarak tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Dinler, “Pandemi ile beraber ilk kaybettiğimiz pazar, Uzak Doğu pazarı olan Çin ve Japon pazarı oldu. Henüz bu pazarlarda, toparlanma olduğunu söylememiz mümkün değil. Uçuş sayıları halen frekans olarak çok düşük. Ama Türk Hava Yollarından ve diğer Orta Doğu ülkelerinin hava yollarından aldığım bilgilere göre frekans sayıları git gide artıyor ve talep yüksek durumda. İnşallah 2023’ün ikinci yarısından sonra Uzak Doğu sayısında da yine eski günlerimize dönüp Kapadokya’nın yapacağı rekor konaklama sayısında onlarında çok ciddi katkı vereceğine inanıyorum” dedi.