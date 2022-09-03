Kapadokya’daki ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı 2,5 milyonu geçti

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini yılın ilk sekiz ayında 2 milyon 545 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Açıklanan verilere göre Kapadokya bölgesi pandemi öncesi verilerini de aşmış oldu. Kapadokya bölgesini 2019 yılının aynı döneminde 2 milyon 522 bin 378 kişi ziyaret etmişti.

Günün değişik vakitlerinde renk değiştiren peribacaları, ufukta kaybolan patikaların yanı sıra doğal yaşam ve tarihi mekânlarıyla dolu birbirinden özel vadileriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan güzel atlar diyarı yarı Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kapadokya’yı bu yılın ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 kişi ziyaret etti

Nevşehir Valiliğinden yapılan açılamaya göre, Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Ağustos ayında 652 bin 921 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 2 milyon 545 bin 33 oldu.

Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 125 bin 795 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 114 bin 424 kişi ile Zelve Paşabağları ören yeri izledi. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen müze ise Hacıbektaş Veli Müzesi oldu. Hacıbektaş Veli Müzesini 215 bin 200 kişi ziyaret etti. Kaymaklı yer altı şehrini 63 bin 609 kişi, Derinkuyu yer altı şehrini 51 bin 821 kişi, Özkonak yer altı şehrini 27 bin 645 kişi, Karanlık Kilise’yi 25 bin 320 kişi, El Nazar Kilisesi’ni bin 994 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Pandemi öncesi 2019 yılının aynı döneminde Kapadokya bölgesini 2 milyon 522 bin 378 kişi ziyaret etmişti.