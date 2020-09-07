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Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİ MODA HAFTASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 2019 YILINDA İLKİ DÜZENLENEN MODA HAFTASININ İKİNCİSİ 25-27 EYLÜL TARİHLERİNDE NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE BULUNAN YUNAK EVLERİ’NDE DÜZENLENECEK.

Kültür Sanat 07.09.2020, 11:49
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Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kapadokya Moda Haftasının ikincisi 25-27 Eylül tarihlerinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi moda haftasına ev sahipliği yapacak. 2019 yılında ilki düzenlenen moda haftasının ikincisi 25-27 Eylül tarihlerinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Yunak Evleri’nde düzenlenecek. AFWEU Kültür ve Moda Haftaları kurucusu ve CEO’su Aydın Açık yaptığı açıklamada 25-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Kapadokya Moda Haftasına 25 farklı ülkeden 32 modelin katılacağını söyledi. Açık, “İkincisini düzenleyeceğimiz Kapadokya Moda haftasını Ürgüp ilçesinde bulunan Yunak Evleri’nde yapacağız. Yunak Evleri’nin vermiş olduğu ambians Kapadoya bölgesine çok uyumlu olduğu ve doğayı bozmadığı için burada yapmayı düşünüyoruz. Kapadokya Moda Haftası 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında olacak. Moda haftasının Kapadokya bölgesine getirisi çok büyük olacak. Kapadokya turizminin patlamasında modanın etkisinin daha büyük olacağı düşüncesindeyiz. İnsanların kültürlerinin buraya gelmesi, tasarımcıların buraya gelmesi ve buranın bu şekilde elit insanlara ulaşması turizme büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Moda haftasına 25 farklı ülkeden 32 model gelecek. Afrika, Avrupa ve Asya kıtasından modeller katılacak. İstanbul’dan da 10 modelimiz gelecek. Orta Asya ülkelerinden de tasarımcılarımıza moda haftamıza katılacak. Buradaki amacımız tabi ki tanıtım olacak. Kapadokya bölgesini daha fazla nasıl tanıtabiliriz. Dünyaya farklı bir imaj nasıl sunabiliriz. Bildiğimiz üzere Kapadokya bölgesinde şuanda daha çok balon turizmine ağırlık veriliyor. Biz bunu biraz daha üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere moda Kapadokya’nın da bir kültürüdür. Moda kültürleri birleştirir” dedi.

Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Yunak Evleri Genel Koordinatörü Abdullah İnal’da açıklamasında moda haftasının Kapadokya turizmine ivme kazandıracağını ifade etti. İnal, “23- 28 Eylül tarihlerinde bu etkinlik toplamda 5 gün boyunca Kapadokya ve Ürgüp bölgesinde düzenlenecek. Bu etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Çünkü Kapadokya’nın bugüne kadar moda ile arası iyi olmadı. Bunun da bölgeye ciddi bir ivme kazandıracağı ve bölgeye güzel bir etkisinin olacağını düşünüyoruz. İnşallah otelimizde bu tarihlerde dünyanın çok farklı ülkesinden model ve tasarımcılar gelecek. Bölgemize ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Kapadokya Moda Haftası sponsorlarında Pupa Travel sahibi Serdar Kahraman ise açıklamasında düzenlenecek olan moda haftasının Kapadokya bölgesine çok ciddi katkısı olacağına inandıklarını söyledi. Kahraman, “25 -28 Eylül tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenecek olan moda ve kültür haftasından dolayı çok umutluyuz. Bizlerde Pupa Travel olarak bu organizasyona katılmaktan dolayı onur duyuyoruz. İnanıyoruz ki pandemi döneminde eksikliğini yaşadığımız misafirlerimize çok ciddi katkısı olacaktır. Çünkü organizasyon dünya çağında ünlü çok farklı ülkelerden modeller, tasarımcılar ve mankenlerimiz gelecek. Bu da Kapadokya bölgesi için çok büyük katma değer olacaktır” şeklinde konuştu.

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