Kapadokya’da kayıkta kahvaltıya ilgi artıyor

Kapadokya’da yerin metrelerce altında yüzen sandalda sunulan kahvaltı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yerin metrelerce altına kazılarak inşa edilen Kapadokya Hill Otel, çatı katı odaları, taş ve mağara süitlerinin mükemmel konforu ve birbirinden değişik mimarisiyle misafirlerine ilginç aktiviteler sunuyor. Kayadan oyma odalarının yanı sıra, yerin metrelerce altında yüzen sandalda kahvaltı seçeneği en çok tercih edilen aktiviteler arasında yer alıyor. Kapadokya bölgesinde başka örneği olmayan kayıkta kahvaltıya özellikle nişanlı ve balayına gelen çiftler ilgi gösteriyor.

İzmir’den Kapadokya’ya gezmeye gelen Enes Koç, "Eşim internetten araştırdı. Birçok alternatif vardı, en son eşim burasını tercih etti. Ben de eşimi kıramadım. İyi ki buraya gelmişiz. Çok memnunuz. Otantik bir yer. Kayıkta kahvaltı yapmak, suyun üstünde dalgalana dalgalana kahvaltı yapmak ayrı bir zevk. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kapadokya Hill Otel’in sahibi Musa Ertaş, "Misafirlerimiz ilk geldiklerinde burası nasıl bir otel diye düşünürler. Daha sonra da içeriye girdiklerinde son derece mutlu oldukları bir yer. Bu durum yüz ifadelerinden ve mimiklerinden anlaşılıyor. Hatta otelimizden ayrılırken buranın mimarı kim, burayı nasıl yapmışlar, çok büyük emek vermişler diye de teşekkür alıyoruz. Hiçbir yerden kopya çekmeden değişik bir konseptle gençlerimizin gelerek rahat edecekleri bir yer yapmaktan son derece mutluyum. Gelen misafirlerimizin sesten uzak rahat bir ortamda dinlenebilmeleri ve eğlenebilmeleri için otelin bu bölümünde 12 yaşının altında misafir kabul etmiyoruz. Misafirlerimiz bu uygulamadan da son derece mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Ertaş ayrıca, otelde misafirlerine restoranda kahvaltıdan şark köşesinde kahvaltıya, şelale altında kahvaltıdan kayıkta kahvaltıya kadar 8 farklı seçenek sunduklarını söyledi.