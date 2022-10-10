Kampüsler renklendi

Üniversitelerde göz alıcı bir şıklık yarışı başladı. Üniversitelerin baskılı ürünleri, kampüsleri şenlendirdi. Öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitelerin ürünlerine ilgi gösteriyor.

Yüksek eğitim kurumlarında yeni eğitim-öğretim döneminde kampüslerde şıklık yarışı başladı. Üzerinde üniversitenin adının ve logosunun bulunduğu ürünler öğrencilerin beğenisine sundu. Mevsime uygun tshirtler, kapüşonlu kışlık sweatshirtler öğrenciler arasında çok moda.

Öğrencilerin bu ilgisini gören üniversite yönetimleri, tasarımlarını onların tarzına göre şekillendiriyor. Kampüslerde bulunan mağazalarda üniversitenin giyim ürünlerinin yanında aksesuar, kırtasiye ürünleri ve çantaya kadar çeşitlilik göze çarpıyor.

Ürünlerin fiyatları üniversitelere göre farklılık gösterse de öğrencilerin bütçesini aşmayacak şekilde belirleniyor. Öğrenci bütçesi göz önüne alınarak piyasaya göre kapüşonlu sweatshirt’ler 145 liraya satılırken, tişörtlerin fiyatları 79 lirayla 105 lira arasında değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki üniversitelerde de öğrenciler logolu ürünlere ilgi gösteriyor. Bu üniversitelerde aksesuar konusunda çok fazla çeşit yok.