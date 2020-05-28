Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
sağanak
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105001
ALTIN
377.375
DOLAR
6.8136
STERLİN
8.3907
EURO
7.5322
Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır
Van Gölü sahilleri cuma namazına...
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor
Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi
Minik Zeynep’in park hayalini polis...
Berber esnafı, ‘Berbere gitmeyin’ diyenlere tepkili
Berber esnafı tepkili

Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü

Kitleleri ekran başına kitleyen yapımlarıyla dünden bugüne nasıl değişmiş oyuncularımız, hep birlikte bakıyoruz!

Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü

Kitleleri ekran başına kitleyen yapımlarıyla dünden bugüne nasıl değişmiş oyuncularımız, hep birlikte bakıyoruz!

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:08
2003 Okunma
Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü

1. Hande Ataizi

Hande Ataizi

1995 yılında Sahte Dünyalar dizisiyle televizyona adım atan Hande Ataizi, Ruhsar dizisiyle yıldızını parlatmıştı.

 

2. Tamer Karadağlı

Tamer Karadağlı

Ferhunde Hanımlar'ın Selçuk'u Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın'da ününe ün katmıştı.

 

3. Sinem Kobal

Sinem Kobal

Bir döneme damgasını vuran Dadı dizisinde Sinem Kobal evin en büyük Dilara'ya hayat vermişti. Hakan Muhafız'ın ikinci sezonunda yer alacağı kesinleşen Sinem Kobal'ı en son ekranlarda kısa sürede final yapan Yüz Yüze dizisiyle görmüştük.

 

4. Özcan Deniz

Özcan Deniz

'Yalan mı?' şarkısı tutunca 1997 yılında 'Yalan' dizisi için kamera karşısına geçti Özcan Deniz.  En son ise saçlarına aklar düşmüş Özcan çok sevilen dizi İstanbullu Gelin'de karşımızdaydı.

 

5. Güven Hokna

Güven Hokna

Türk sinemasının efsanelerinden Eşkıya ile hayatımıza giren Güven Hokna'nın Ferhunde Hanımlar dizisinden son olarak Bahtiyar Ölmez dizisine olan değişimi...

6. Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Bir dönem gençlerinin dilinden düşmeyen 'haydarinna rinna rinna rinanay' şarkısıyla Deli Yürek dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, Ezel disiyile yıldızını parlatmıştı. En son ise mistik polisiye türünün ülkemizdeki ilk örneği olan Alef dizisiyle karşımıza çıktı.

 

7. Hazal Kaya

Hazal Kaya

Çiçeği burnunda anne Hazal Kaya'nın Acemi Cadı dizisinden Bizim Hikaye dizisine muhteşem değişimi...

 

8. Buğra Gülsoy

Buğra Gülsoy

Buğra Gülsoy'un ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde görmüştük. Daha sonrasında ise ses getiren Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ve Aşk Yeniden ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Buğra Gülsoy son olarak geçtiğimizi yıl yayınlanmaya başlayıp kısa sürede final yapan Azize dizisinde karşımıza çıkmıştı.

 

9. Burçin Terzioğlu

Burçin Terzioğlu

Burçin Terzioğlu da küçük yaşta oyunculuğa atılan ünlülerimizden.

 

10. Burak Özçivit

Burak Özçivit

Eksi 18 dizisinden Kuruluş Osman dizisine kadar Burak Özçivit baya büyümüş diyebilir miyiz? 

11. Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Fi ve Çi'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın ilk dizileri Peri Masalı ve Adanalı'dan bu yana değişimini nasıl buldunuz?

 

12. Nejat İşler

Nejat İşler

Ekranların unutulmaz dizisi Şehnaz Tango'dan, izlenme rekorları kıran Çukur'a...

 

13. Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay'ın İkinci Bahar dizisinden Gülperi dizisine inanılmaz değişimi...

 

14. Halit Ergenç

Halit Ergenç

Kara Melek dizisinden, Muhteşem yüzyıla...

 

15. Beren Saat

Beren Saat

Aşk-ı Memnu'nun Bihteri Beren Saat'in, ilk dizisi Aşkımızda Ölüm Var'daki gençlik hali ne kadar değişikmiş değil mi?

16. Mehmet Günsür

Mehmet Günsür

Küçük yaşta oyunculuğa atılan Mehmet Günsür'ün Geçmiş Bahar Mimozaları dizisinden bu yana epey bir değişmiş, malum büyümüş.. Oyuncu son olarak Netflix yapımı Atiye dizisinde rol almıştı.

 

17. Şevval Sam

Şevval Sam

Doksanların unutamadığımız dizisi Süper Baba'dan, Yasak Elma'nın kaos karakteri Ender Argun'a...

 

18. Tolga Çevik

Tolga Çevik

Feride dizisinin Ali'si Tolga Çevik aradan geçen uzun yıllar sonra kendi 'Tolgshow'uyla ekranlardaydı.

 

19. Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Asla Unutma dizisinin Pınar'ı Fahriye Evcen Yaprak Dökümü'yle birlikte yıldızını parlatmıştı. Son olarak Ölene Kadar dizisiyle ekranlardaydı.

 

20. Emre Altuğ

Emre Altuğ

Başrollerini Haluk Bilginer ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Tatlı Hayat'ın Başar'ı şimdilerde Güldür Güldür Show ile ekranlarda.

 

21. Şoray Uzun

Şoray Uzun

Şoray Uzun uzun bir süredir oyunculuk kariyerine devam ediyor. Mahallenin Muhtarları'ndan Kaygısızlar'a birçok efsanevi Türk dizisinde rol alan Şoray Uzun şimdilerde Seksenler dizisiyle karşımızda.

Son Güncelleme: 28.05.2020 17:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALİ COŞKUN'DAN "İSTANBUL SEVGİSİ" ŞİİRİ
ALİ COŞKUN'DAN "İSTANBUL SEVGİSİ" ŞİİRİ
Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser
Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser
Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivalinde konuştu
Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivalinde konuştu
McDonalds’ı McDonald’s Yapan Adam!
McDonalds’ı McDonald’s Yapan Adam!
Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?
Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?
Kadınlar içe dönük erkekleri neden çekici bulur?
Kadınlar içe dönük erkekleri neden çekici bulur?
“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”
“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Anıt Müze meraya döndü
Anıt Müze meraya döndü
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim