Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü

Buğra Gülsoy'un ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde görmüştük. Daha sonrasında ise ses getiren Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ve Aşk Yeniden ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Buğra Gülsoy son olarak geçtiğimizi yıl yayınlanmaya başlayıp kısa sürede final yapan Azize dizisinde karşımıza çıkmıştı.