Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:08
2003 Okunma
1. Hande Ataizi
1995 yılında Sahte Dünyalar dizisiyle televizyona adım atan Hande Ataizi, Ruhsar dizisiyle yıldızını parlatmıştı.
2. Tamer Karadağlı
Ferhunde Hanımlar'ın Selçuk'u Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın'da ününe ün katmıştı.
3. Sinem Kobal
Bir döneme damgasını vuran Dadı dizisinde Sinem Kobal evin en büyük Dilara'ya hayat vermişti. Hakan Muhafız'ın ikinci sezonunda yer alacağı kesinleşen Sinem Kobal'ı en son ekranlarda kısa sürede final yapan Yüz Yüze dizisiyle görmüştük.
4. Özcan Deniz
'Yalan mı?' şarkısı tutunca 1997 yılında 'Yalan' dizisi için kamera karşısına geçti Özcan Deniz. En son ise saçlarına aklar düşmüş Özcan çok sevilen
dizi İstanbullu Gelin'de karşımızdaydı.
5. Güven Hokna
Türk sinemasının efsanelerinden Eşkıya ile hayatımıza giren Güven Hokna'nın Ferhunde Hanımlar dizisinden son olarak Bahtiyar Ölmez dizisine olan değişimi...
6. Kenan İmirzalıoğlu
Bir dönem gençlerinin dilinden düşmeyen 'haydarinna rinna rinna rinanay' şarkısıyla Deli Yürek dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, Ezel disiyile yıldızını parlatmıştı. En son ise mistik polisiye türünün ülkemizdeki ilk örneği olan Alef dizisiyle karşımıza çıktı.
7. Hazal Kaya
Çiçeği burnunda anne Hazal Kaya'nın Acemi Cadı dizisinden Bizim Hikaye dizisine muhteşem değişimi...
8. Buğra Gülsoy
Buğra Gülsoy'un ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde görmüştük. Daha sonrasında ise ses getiren Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ve Aşk Yeniden ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Buğra Gülsoy son olarak geçtiğimizi yıl yayınlanmaya başlayıp kısa sürede final yapan Azize dizisinde karşımıza çıkmıştı.
9. Burçin Terzioğlu
Burçin Terzioğlu da küçük yaşta oyunculuğa atılan ünlülerimizden.
10. Burak Özçivit
Eksi 18 dizisinden Kuruluş Osman dizisine kadar Burak Özçivit baya büyümüş diyebilir miyiz?
11. Serenay Sarıkaya
Fi ve Çi'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın ilk dizileri Peri Masalı ve Adanalı'dan bu yana değişimini nasıl buldunuz?
12. Nejat İşler
Ekranların unutulmaz dizisi Şehnaz Tango'dan, izlenme rekorları kıran Çukur'a...
13. Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay'ın İkinci Bahar dizisinden Gülperi dizisine inanılmaz değişimi...
14. Halit Ergenç
Kara Melek dizisinden, Muhteşem yüzyıla...
15. Beren Saat
Aşk-ı Memnu'nun Bihteri Beren Saat'in, ilk dizisi Aşkımızda Ölüm Var'daki gençlik hali ne kadar değişikmiş değil mi?
16. Mehmet Günsür
Küçük yaşta oyunculuğa atılan Mehmet Günsür'ün Geçmiş Bahar Mimozaları dizisinden bu yana epey bir değişmiş, malum büyümüş.. Oyuncu son olarak Netflix yapımı Atiye dizisinde rol almıştı.
17. Şevval Sam
Doksanların unutamadığımız dizisi Süper Baba'dan, Yasak Elma'nın kaos karakteri Ender Argun'a...
18. Tolga Çevik
Feride dizisinin Ali'si Tolga Çevik aradan geçen uzun yıllar sonra kendi 'Tolgshow'uyla ekranlardaydı.
19. Fahriye Evcen
Asla Unutma dizisinin Pınar'ı Fahriye Evcen Yaprak Dökümü'yle birlikte yıldızını parlatmıştı. Son olarak Ölene Kadar dizisiyle ekranlardaydı.
20. Emre Altuğ
Başrollerini Haluk Bilginer ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Tatlı Hayat'ın Başar'ı şimdilerde Güldür Güldür Show ile ekranlarda.
21. Şoray Uzun
Şoray Uzun uzun bir süredir oyunculuk kariyerine devam ediyor. Mahallenin Muhtarları'ndan Kaygısızlar'a birçok efsanevi Türk dizisinde rol alan Şoray Uzun şimdilerde Seksenler dizisiyle karşımızda.
Son Güncelleme: 28.05.2020 17:45