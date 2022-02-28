‘Kaligrafist Yılmaz Özbek’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Türk Latin kaligrafisinin gizli kalmış ismi, Yılmaz Özbek’in eserlerinden oluşan ‘Kaligrafist Yılmaz Özbek’ sergisi 26 Şubat tarihinde Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, kaligrafi, grafik ve tasarım sanatçısı olan Yılmaz Özbek’in aynı zamanda tutkulu bir filatelist olduğunu gözler önüne seriyor. Sanatçıyı çağdaşlarından ayıran özelliği Kûfi yazıyı Latin harflerine uyarladığı eserlerinden oluşuyor. Sergide, Yılmaz Özbek’in zerafetle yazdığı yazıların yanında grafiksel düzenlemeleri, Kufi yazıyı Latin harflerine uyarladığı eserleri ve sanatına dair kullandığı malzemeleri de izlenebilecek. Serginin danışmanlığını yapan Kaligrafi Sanatçısı Erhan Olcay, Yılmaz Özbek’in bugüne kadar 5-6 tane işini görebildiklerini, bu eserlere hayran kalarak hocayı araştırdıklarını belirtti. Olcay, sonunda toplanan büyük arşivin Latin kaligrafisi adına Türkiye’de önemli bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

Pul koleksiyonuna da yer verildi

Sergide, aynı zamanda Yılmaz Özbek’in, koleksiyonunda bulunan 60 ülkeden toplanan 601 pulla oluşturduğu pul koleksiyonu da ilk defa sanatseverler ile buluştu. Sanatçının tamamlamaya ömrünün vefa etmediği pul koleksiyonu kitabının tasarımı kendi el yazısına ait.

Katalog Yılmaz Özbek adına ilk belgeleme

Serginin küratörlüğünü yapan Fatih Ömeroğlu “Yılmaz Özbek” kaligrafi sergisinin, 1987 yılında sırlanmış bir hazinenin bugün gün ışığıyla buluşması niteliğinde olduğunu belirtti. Sergi kataloğu sanatçı adına yapılmış ilk belgeleme özelliği taşıyor. ‘Kaligrafist Yılmaz Özbek’ sergi kataloğu, sanatçının eserlerinden oluşan ilk belgeleme özelliğini taşıyor. Daha önce bilinmeyen birçok yönü, eserlerini yaparken kullandığı eskizleri, sanatıyla ilgili düşüncelerini aktardığı ses kayıtları gibi birçok veriden derlenen sergi kataloğu Fatih Belediyesi tarafından sanatçı adına yayımlanmış ilk belge niteliğinde olacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, açılışta yaptığı konuşmada; “Şu an burada hatırasını yad ettiğimiz Yılmaz Özbek de önemli bir yazı ustası. Ancak Özbek yeni bir kulvarda boy göstermiş, deyim yerindeyse yürünmemiş bir yolda ilerleyebilmiş bir sanatçı. Yine de kendisini geleneksel yazı sanatımızın ilginç ve sıra dışı bir temsilcisi olarak tanımlamakta bir mahsur yok. Zira o, Cumhuriyet döneminde Latin harflerine geçilmesiyle birlikte, iki alfabeyi de bir arada ustalıkla kullanan hattat kuşağının en önemli ismi kabul edilen Emin Barın’ın öğrencisidir. Türk kaligrafi sanatının saklı değeri Yılmaz Özbek’i, İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğumu ifade eder, serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma şükranlarını sunarım. Hepinize sanat ve esenlik dolu günler dilerim.” İfadelerine yer verdi. Sergi 26 Şubat -20 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir" dedi.