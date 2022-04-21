Kaligrafi ve Hat Ustası Mukadder Mustafa Erol’a veda

Kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman ünlü Kaligrafi ve Hat Ustası Mukadder Mustafa Erol, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaligrafi ve Hat Sanatçısı Mukadder Mustafa Erol için Fatih’teki Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası gerçekleşen törene yurt içinden ve dışından birçok saygı değer hattat ve kaligraf ile sanatçının öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Erol’un cenazesi Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Mukadder Mustafa Erol hakkında

1973 yılında İstanbul’da doğan Mukadder Mustafa Erol; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul ’da tamamladı. 1987 yılında Kapalıçarşı iç bedestende geleneksel sanatlar üreten bir atölyede çalışmaya başladı. Zamanın hatrı sayılır ustalarından 2 yıl kadar süren bir fırça eğitiminin ardından yazı sanatı ile tanıştı. 1993 yılına kadar farklı alanlarda yazı ve suluboya ile meşgul oldu. Askerlik görevi de yazı yazmakla geçti. Bu görevin ardından tekrar Kapalıçarşı’ya döndü ve 1999 yılına kadar çeşitli el sanatları ile uğraştı. Erol taş oyma ve mühür kazıma sanatı olan hakkaklık sanatına da ilgi duydu.

Mukadder Mustafa Erol, 1999 yılında merkezi Kapalıçarşı’da bulunan ilk geleneksel sanatlar atölyesini açtı. 2004 yılına kadar buradaki faaliyetleri devam etti. Fransa’da bulunan Chambre Européenne des Experts Conseil en Oeuvres d’Arts mensupları ile çalışmaları oldu. Kaligrafi sanatının yanı sıra, sanatçının klasik Osmanlı hattı ve restorasyon çalışmaları da oldu. Eserlerinden bir kısmı Fransa, ABD, Umman, Malezya ve Lübnan’da bulunan müzelerde halen sergilenmektedir.

European Union seminerleri protokol yazılarını yazan sanatçı, yine Avrupa Parlementosu’na, kendisine tanınan 40 günlük bir süre zarfında 1000 adet suluboya ve kaligrafi siparişini başarıyla teslim etmiştir. Kapalıçarşı’da kızkardeşi tezhip sanatçısı Hande Erol ile kendi studio shop’unda çalışmalarına devam eden Erol; İstanbul Büyük Şehir Belediyesiyle yurt dışı kültür tanıtım organizasyonlarına da katıldı. Merhum sanatçı, iyi derecede İngilizce ve az derecede İspanyolca biliyordu. Mukadder Mustafa Erol evli ve 2 erkek çocuk babasıydı.