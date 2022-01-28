Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Güzellik Koçu Beyhan Ateşoğlu: “Pandemiden sonra Kalıcı Makyaja Talep Çoğaldı”

Pandemi , zaman ve maddi tasarruf sağlayan kalıcı makyaja ilgiyi arttırdı. Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu, kalıcı makyaj uygulamasına gösterilen ilginin arttığını belirtti.

Beyhan Ateşoğlu, pandemi döneminde uzun süre evde kalan insanların tekrar iş ortamlarına dönmesinden ve sosyalleşmeye başlamasından sonra ,hem zaman hem de maddi tasarruf sağlayan kalıcı makyaj uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ateşoğlu, “Tekrar işe dönen birçok kadın kalıcı makyaj yaptırmak istiyor. Özellikle Maske kullanımıyla birlikte kaş ve göz makyajı hayli önem kazandı. Kalıcı kıl tekniği (microblading) ve ipek kirpik bu işlemler arasında en çok tercih edilenler arasına girdi. Bununla birlikte dudak renklendirme , eyeliner, dipliner da çok revaçta bir uygulama” dedi.

Beyhan Ateşoğlu, güzellik merkezlerinin aynı zamanda kadınların kendini iyi hissettiği, stres attığı sosyalleşme mekanları olduğunu belirterek “Pandemi sürecinin sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde bakımına önem veren misafirlerimiz için Cilt bakımları da hayli ön plana çıkıyor. Medical cilt bakımı , Karbon peeling , Altın dokunuş, BB Shine gibi cildi yenileyen uygulamalara müşterilerimizden yoğun bir talep var” diye konuştu.

Ateşoğlu, mesleğindeki başarısı hakkında ufak bir de ip ucu paylaştı; “Mesleğimizin bir diğer açıklaması da ‘doğal pigmentleri cilde doğru yerleştirme sanatıdır’. Kalıcı makyaj uygulamasındaki başarı misafirlerimizin önce tam olarak neye ihtiyacı olduğunu doğru tespit etmekle başlar. Biz işin ticari kısmını ön planda tutmadığımızdan için, merkezimize gelen misafirimize her istediğini direkt uygulamıyoruz. Kişinin yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve beklentilerine göre birlikte profesyonel bir ön planlama yapıyoruz , işlemi uygulamadan ziyade en çok zamanımızı ön planlama alıyor diyebilirim. Misafirlerimizin buradan mutlu ayrılması için en doğru yöntem bizim için budur” şeklinde konuştu.