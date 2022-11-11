‘Kalemin Aşka Yolculuğu Hat Sergisi’ Üsküdar’da kapılarını açtı

Kültür ve sanat aktivitelerine devam eden Üsküdar Belediyesi, usta sanatçı Emine Sağlam Bakan’ın eserlerinden oluşan ‘Kalemin Aşka Yolculuğu Hat Sergisi’ni İstanbullularla buluşturdu. Aşkın saf ve huzur verici yönünü farklı bakış açılarıyla dile getiren hat sergisi, Üsküdar’da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbullular ile buluşturulan hat sergisi, birçok sanatseveri ağırladı. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda koleksiyonda eserleriyle yer alan usta sanatçı Emine Sağlam Bakan’ın eserlerinden oluşan sergisi, dün akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde, ‘Kalemin Aşka Yolculuğu Hat Sergisi’ ismiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Aşkın yön verdiği farklı yaşam hikayelerini temsil eden eserlerden oluşan sergi, 27 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katılım gösterdi.

Etkinlikte konuşan hat sanatçısı Emine Sağlam Bakan, "Sanat bir arayış ve yoldur. Tarih boyunca insanları etkileyen hat sanatı sürekli gelişen dinamiği ile bugün baş döndürücü bir güzelliğe ulaşmıştır. Harfler canlıdır. Sınırsız tasarım ve kompozisyon mümkündür. Ortaya çıkan görsel güzellik derin ve etkileyicidir. ’Aşk varlığın özüdür’ inancıyla çıktığım bu yolculukta anladım ki tüm yollar ona çıkar. Aşk O’dur" dedi.

“Gerçekten yılların emeği olduğu belli”

Sergiyi ziyaret eden vatandaş Kemalettin Aktaş, “Sanatsal açıdan bizim geleneksel hat sanatımız, İslam sanatlarının ana unsuru hat sanatı. Gerçekten de yılların emeği olduğu belli, uzun yıllar çalışmış çok güzel eserler var” dedi.