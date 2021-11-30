Kahramanmaraş’ta Roma dönemine ait olan Kaleboynu Kalesi zamana direniyor.

Göksun ilçesi Kaleboynu Mahallesi’nde bulunan Roma dönemine ait kale, yıllara meydan okuyarak asırlardır ayakta kaldı.

Kaleboyunu Manastırı ve Kalesi’nin muhteşem bir yapı olduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Mehmet Gören, "Roma dönemine ait olduğu bilinmekte. Kale surlarının içinde bir büyük bir de küçük mağara bulunmakta ve birinci büyük kalenin surlarından girdikten sonra ikinci kaleye ulaşılıyor. Ancak dik ve sarp kayaları aştıktan sonra ikinci kaleye ulaşılıyor. Çıkmayı denedim ama başaramadım" dedi.

İkinci kalenin kadın ve çocuklar için olduğunu söyleyen Gören, "Belki de saldırılardan çocukları ve kadınları korumak içindir. Ya da manastır için de olabilir. Kaleboynu Kalesi ve Manastırı muhteşem görünüme sahip. Hançer Kanyonu’nun eteklerinde kurulmuş. Hançer Kanyonu’na tam hakim bir noktada" diye konuştu.