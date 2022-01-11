Kalaycılık mesleği tarihe karışıyor

Yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kalaycılığın son temsilcileri de mesleği bırakıyor.

Samsun’da da kalaycılık mesleğini icra eden 2 kalaycıdan 1’i olduğunu belirten kalay ustası Muzaffer Tüysüzoğlu, mesleği bırakacağını ve çırak da yetişmediği için kalaycılığın tarihe karışacağını ifade etti.

“Yeni gelinler bakır kapları çöpe atıyor”

Kalaycılığın yok olma noktasına geldiğini ve yeni neslin bakıra önem vermediğini dile getiren Muzaffer Tüysüzoğlu, “Kalaycılık mesleği tarihe karışan mesleklerden biri oldu. Alüminyum, çelik gibi metallerden üretilen tencere ve kaplar nedeniyle işlerimiz çok düştü. Kalaycılıkta 1975 yılından 1990 yılına kadar işler gayet güzeldi. 1990’dan sonra çeliğe olan ilgi artınca bizim işlerimiz giderek düşmeye başladı. Şu anda bakırın kıymetini sadece yaşlı insanlar biliyor. Gelenler de daha çok, ‘annemden, babamdan hatıra kaldı’ diyerek geliyorlar. Şimdiki gelinler, ‘bakırın zahmeti çok’ deyip çöpe atıyorlar. 1990’dan beri her sene azalan işlerimiz artık bitme noktasına geldi” dedi.

“Yakın zamanda kalaycılığı bırakıyorum”

Yakın bir zamanda mesleği bırakacağını belirten Tüysüzoğlu, “Bizim işlerimiz günlük değil haftalık olarak ölçülüyor. Her gün ocak yakamıyoruz. Haftada en fazla 10 parça iş yapıyoruz. Aslında bakır kapta bir şey yiyip, içmenin çelik ve diğer malzemelere göre daha faydalı olduğu söyleniyor. Bakırın kıymetini bilen biliyor, bilmeyen zaten hiç bulaşmıyor. Bakır kalaylatma işlemi 75 TL’den başlayıp, ürüne göre 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kalaylanan bir ürün 1-2 sene kullanabilir. Bir kabı kalaylamanın işlemi de 20 dakika sürüyor. Bu meslekle meşgul olan Samsun’da 2 kişi kaldık. Ben de yakın zamanda bırakmayı düşünüyorum. Bizler de bu işi bırakınca Samsun’dakiler başka memleketlerde kalaycı arayacaklar. Samsun halkının bizim kıymetimizi bilmesi lazım. Ben 18 yaşında bu işe başladım, 42 yıldır kalaycıyım. Benden sonra da çırak yetişmedi” diye konuştu.