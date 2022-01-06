Kahvenin 40 yıl, kengerin bir ömür boyu hatırı var

Mersin’in Silifke ilçesinde 900 rakımda başlayıp 1300 ve 1400 rakımda yaygın olarak Akdeniz Bölgesi havzasında yetişen kenger bitkisinden yapılan kahveye ilgi arttı. Kenger kahvesini içenler ’kahvenin 40 yıl, kenger kahvesinin ise bir ömür boyu hatırı olduğunu’ belirttiler.

900 rakım ve yukarısında doğada bulunan kenger dikenlerinin olgunlaştığı dönemde toplanıp elendikten sonra odun ateşinde sacta kahve kıvamında kavruluyor. Oldukça yağlı ve çok sert bir çekirdek olan kenger dikeni tohumunun kokusu ilk yağmurda oluşan toprak kokusunu andırıyor. Odun ateşinde sacta kavrulan kenger tohumları özel dibeklerde dövülüyor. Tohumlar eski usül taş dibeklerde solgu ile dövülüyor. Daha sonra kengerin dikenleri ince eleklerde eleniyor. İnce eleklerden geçirilen kengerin kurusu külde tandıra konularak un haline getirilip iyice karıştırılarak cam kavanozlara konuluyor. İsteğe bağlı süt ile ya da sade olarak içiliyor.

Nazmi Söylemez adlı vatandaş, uzun bir uğraş sonrası kengeri Silifke’de yaygınlaştırmaya çalıştığını belirterek, "Taşeli Türkmen Yörüklerinde oldukça yaygındır. Kenger Silifke, Anamur Erdemli, Mut ilçelerinin yaylalarında bulunur. Yetişme alanı 900 rakımda başlar. 1300 ve 1400 rakımda yaygın olarak Akdeniz Bölgesi havzasında bulunur. Fakat kengeri kahve olarak yapanların sadece Taşeli Yörükleri olarak biliyoruz. Bu geleneği devam ettirmek için büyük mücadele verdim. Son 5 yıldır doğadan topladığım veya toplattığım kahveleri özel saclarda kavuruyoruz. Dibeklerde dövüyoruz. Cam kavanozlarda servis yapıyoruz. Bu mücadele bazı bölgelerimizde tuttu. Tamamen yerli ve milli bir kahvemizi gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele veriyoruz. Başarılı olduk. Özellikle küresel ekonominin bozulması nedeniyle ithal olarak gelen kahvenin 3 ve 5 katına çıktığı bir ortamda Silifke bölgesinde kenger kahvesine olan ilgi arttı. Daha evvel bilinen bir kahve olmasından dolayı damak tadımıza da uydu. Özellikle şöyle bir slogan geliştirdik. Kahvenin 40 yıl hatırı var. Kengerin bir ömür boyu hatırı var. Özellikle burada kenger içen kişi ömür boyu bizi unutamaz. Herkese tavsiye ederim. Kenger milli bir kahve olarak kültürel mirasımız olarak kalacaktır’ dedi.

Kenger kahvesini çok beğendiğini belirten Zafer Can, "Benim çocukluğumda yaylalarda çok gördüğümüz doğal bir bitkidir kenger. Annelerimiz kırlardan değnekle çırpıp kovalara toplar saçlarda kavururlardı. Kızlarda dibekte döverler. Daha sonra misafirlere ikram edilirdi" diye konuştu.

Kenger kahvesinin tamamen doğal ortamda toplandığı ve kilosu 40 liradan satıldığı bildirildi.