Kahramanmaraş’ta Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali

Kahramanmaraş’ta düzenlenen “1. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali” etkinliklerinde ödüller sahibini buldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “1. Uluslararası Karacoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali” ile şehirde kültür ve sanat rüzgârı esti. Birçok yazar ve şairin memleketi Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen etkinliklere, 9 farklı ülkeden 100’e yakın sanatçı katıldı.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın bir kültür ve sanat şehri, aynı zamanda edebiyatın başkenti olduğunu ifade ederek, "Bu değerimizi uluslararası arenada tanıtmak için bildiğiniz gibi UNESCO’ya emin adımlarla yürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Haftası düzenlemiştik. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Bu kapsamda 1. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali yapıyoruz. Çünkü Karacaoğlan bu toprakların, bu şehrin, bu bölgenin yetiştirdiği çok önemli bir değer. Edebiyatın başkenti üç gün boyunca sözün ustalarına ev sahipliği yaptı. Ben katılan aşık ve ozanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Azerbaycan’dan yarışmalara katılan Türnaz Altınsoy, “Kahramanmaraş’ta olmak bizim için çok önemli ve çok değerliydi. Belediye başkanımızın misafirperverliğini gördük. Kahramanmaraşlı soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’dan katılan Gülera Kasımkolova ise “Bu etkinlikler ile geleneksel müziğimiz canlı kalıyor. Çok mutluluk duyuyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aşık Mahmut Cihangiri yaptığı açıklamada, “Tebriz’den Kahramanmaraş’a aşıklar bayramı için geldim. Ben de Türkiye’nin Başkumandanına ve burada zahmet çekenlere hepsine minnetarım, hepsine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Türk edebiyatının temel taşları arasında yer alan Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin adı verilen ödüller de festival kapsamında sahiplerini buldu. Abdurrahim Karakoç, Ahmet Çıtak, Ömer Lütfi Pişkin, Aşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Aşık Yener, Karacaoğlan, Mustafa Zülkadiroğlu, Aşık Mahfuzi, Aşık Kul Hamit, Aşık Hafız Rahmi, Ozan Bulut, Necip Fazıl Kısakürek, Aşık Hüdai ve Bahaittin Karakoç’un anısına düzenlenen ödüller 5 farklı dalda verildi.

Divan Atışma Dalı’nda düzenlenen yarışmalarda Selahattin Kazan birinci olurken, Cemal Divani ikinci ve Zafer Kazancı ise üçüncü sırada yer aldı. Atışma Taşlama kategorisinde ise Aşık Süphandereli birinci, Gökmen Dursunoğlu ikinci ve Gültekin Bulut ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Lebdeğmez’de Osman Feryadi birinci, Yaşar Demir ikinci ve Binali Kılıç ise üçüncü olarak ödüllerini aldı. Muamma (askı) dalında dereceye giren sanatçılar ise sırasıyla Osman Akçay, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Tuğran Gürer oldu. Şiir kategorisinde ise Ozan İspir birinci seçilirken, Mustafa İncedil ise ikinci sırada yer aldı.