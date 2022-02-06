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Kahramanmaraş’ta kurtuluş coşkusu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler Valilik önünden başlayarak Atatürk Meydanı’nda sonlanan yürüyüş kortejiyle devam etti. Şehir protokolünün ve vatandaşların katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Sanat 06.02.2022, 14:22
Kahramanmaraş’ta kurtuluş coşkusu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler Valilik önünden başlayarak Atatürk Meydanı’nda sonlanan yürüyüş kortejiyle devam etti. Şehir protokolünün ve vatandaşların katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kuruluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Etkinlikler kapsamında birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Spor müsabakalarından konserlere, söyleşiden halk gösterilerine kadar birçok programın yer aldığı etkinlikler 12 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. Etkinlikler bugün gerçekleştirilen yürüyüş kortejiyle devam etti. Valilik önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda sonlandı.

Yürüyüşte milli mücadelenin 102. yıl dönümüne ithafen 102 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Yürüyüş Atatürk Meydanı’nda şehitler için edilen dualarla noktalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü hep beraber kutuluyoruz. 4 Şubat Cuma günü Ulu Camii de şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif’le Kurtuluş Haftası kutlama etkinliklerimiz başladı. Bir hafta sürecek olan Kurtuluş Haftamız boyunca paneller, söyleşiler, konferanslar, kurtuluş mücadelemizi anlatan tiyatro oyunları, konserler, kısa film gösterimleri gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. İnşallah 12 Şubat Cumartesi günü de gerçekleştireceğimiz programlarla bu yıl Kurtuluş Haftası etkinliklerimizi noktalamış olacağız. Kahramanmaraş’ımızın milli mücadelesinin çok önemli bir özelliği var. Tamamen sivil halkın katılımıyla gerçekleşen milli mücadelemiz Anadolu’ya da öncülük etmiştir. Her ferdi kahraman olan şehrimize de mücadelesinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilmiştir. Bu anlamda İstiklal Madalyası verilen ilk şehir olma unvanı Kahramanmaraş’ımıza aittir. Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunda mücadele eden, şehit olan bütün ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın vermiş olduğu milli mücadeleyle Anadolu’ya öncü olduğunu ve yol gösterdiğini vurgulayan Ahmet Tepebaşlı, “63 yaşındayım. Çocukluğumdan beri 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mız her yıl coşkuyla kutlanıyor. İnşallah bundan sonra da gelecek nesiller bu bayramın anlamını ve kıymetini bilerek kutlamaya devam edecekler. Maraş, verdiği milli mücadele ile kendi kendini kurtaran ilk şehir olma unvanını taşımaktadır. Kalede Fransız Bayrağının dalgalanmasını kabul etmeyen ecdadımız mücadele ederek tekrardan şanlı bayrağımızı göndere çekmiştir. Bu ecdadın torunları olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Atalarımız vermiş olduğu mücadeleyle istiklal madalyasını almaya hak kazanmıştır” derken 59 yaşındaki Zeynep Kökenöz, “102 yıl önce atalarımız vermiş olduğu mücadele ile bağımsızlığın ve özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu ve ne zorluklarla kazanıldığını bizlere göstermiştir. Bizlerde hala verilen bu mücadeleyle gurur duymaya devam ediyoruz. En büyük gurur kaynağım kahraman ecdadımızın torunları olmaktır. Atalarımızın emaneti olan bu şehre sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ece Asya Günhanoğlu, “14 yaşındayım. 102 yıl önce atalarımız vermiş olduğu mücadele sonrası şehrimizi düşman işgalinden kurtardılar ve bu şehri bizlere emanet ettiler. Biz gençler de bu emanete sahip çıkarak atalarımızı gururlandırmaya devam edeceğiz” derken, 20 yaşındaki Halil Ömer Çuhadar, “Atalarımız adeta canlarını hiçe sayarak bu vatanı düşmanın elinden aldılar ve bizlere miras bıraktılar. 12 Şubat bizim Kurtuluş Bayramımız. Gençler olarak bu bayramın bizler için ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. İnşallah bizlerde Kurtuluş Bayramı’mızın önemini bizden sonra gelecek nesle aktaracağız ve bu böyle devam edip gidecek” ifadelerini kullandı.

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