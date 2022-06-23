Kahramanmaraş’ta dondurma müzesine yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta turizme katkı sağlayan Katiphan Dondurma Müzesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde 2 kattan oluşan müzede, dondurmanın hazırlanışı ziyaretçilere sunuluyor. Maraş dondurmasının tarihçesi, gereksinimi olan hammaddeler, üretim aşamaları, sütün ve salebin elde edilişi ve geçen süreçler anlatılarak bilgi veriliyor.

Müze görevlisi Ebru Taşatmaz, “Katiphan Dondurma Müzesi ziyaretçiye haftanın 7 günü açık ve sabah 08.00 akşam 17.00’ye kadar. Öğle saatlerinde ise 12.00-13.00 arası genelde ziyaretlere açığız. Cumartesi ve pazar günleri de dondurma müzesi hep açık. Kahramanmaraş’ın Ahırdağı bölgemizin keçilerimiz kekik, keven doğal bitkileri yiyerek doğal sütler elde edilir ve elde edilen sütleri Kahramanmaraş’a ait kazanda süt, salep ve şekerimiz bırakılır. Altına budaksız meşe odun bırakılır ve budaksız olmasındaki neden ise süte is kokusunun sinmemesi. Katılaşana kadar pişirilir.4-6 saat aralığında dinlendirilir. Dondurma müzesinde dondurmanın geçmişten bugünümüze olan geçmişi vardır. Genelde yerli ve yapancı ziyaretçilerimiz aylık ise 6 -7 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz” ifadesini kullandı.