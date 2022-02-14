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Kahramanmaraş’ın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Kahramanamaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşku ile kutlandı.

Kültür Sanat 14.02.2022, 10:46
Kahramanmaraş’ın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Kahramanamaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşku ile kutlandı.

Kahramanmaraş’ta bir haftadır devam eden kurtuluş bayramı kutlama etkinliklerinin son günü Tarihi Maraş Kalesi’nde başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5 Nisan 1925’te TBMM tarafından şehre verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nı Tarihi Maraş Kalesi’nde dalgalanan Türk bayrağına taktı.

Binlerce Kahramanmaraşlı Valilik Meydanında gerçekleşen kutlama etkinliğine katıldı.

Törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğ General Emin Mehmet Terzioğlu, törene katılanların kurtuluş gününü tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Haftası” olarak kutladığımız “12 Şubat Bayramımızı” her yıl bir tema ile taçlandırıyoruz. Geçen yıl “İstiklal ilham verir.” dedik. Bu yıl “Korkma!” diyoruz. Asırlardır dalgalanan şanlı bayrağımızı, o gün kalede göremeyen bir adamın, Kısakürekzade Mehmet Ali Beyin, o ruh haliyle kaleme aldığı “Alemi İslam’a Hitap” metninin, o muazzam seslenişini hatırlayalım: “Korkma! Seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz!” Sizi, 1921 yılının soğuk bir kış gecesinde, Tacettin Dergahında, yamalı paltosu ile soğukta oturan bir adamı, Mehmet Akif’i hatırlamaya davet ediyorum. Uzandığı yerden fırlayıp, eline geçirdiği bir kömür parçasıyla duvara şöyle yazmıştı: “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. İşte bu kelime, Sevr mağarasında adeta Hz. Ebubekir’in şahsında, kıyamete kadar iman davasının muhatabı tüm mahzun gönüllere söylenmiş ve onların gönüllerine ekilmiş bir tohumdur. Her şey bitti denilen zamanda; Türk’ün ruh kökünü besleyen, onu diri tutan, dava ve iddia sahibi yapan, tarihte dün, bugün ve yarın O’na misyonunu hatırlatan ve hatırlatacak olan; Malazgirt’i, İstanbul’u, Çanakkale’yi, Maraş’ı, 30 Ağustos’u ve 15 Temmuz’u zafere erdiren kelime budur; Korkma! Bizi birbirimize kardeş kılan, bizi o ecdada torun kılan, bizi cesaretten yapılma birer anıt gibi insanlık tarihine işleyen Allah’a hamd olsun. Bugün, 102 yıllık bir zaferi, 102 yaşında bir destanı ihya etmek, hatırlamak ve asla unutmamak için buradayız. Alem-i İslam’a Hitap Beyannamesiyle “vaktine hazır ol” diyen Mehmet Ali Bey kendisi de vaktine hazırdı. Çocuk yüreğiyle babasının hazırladığı beyannameyi sokaklara asan Şahap da vaktine hazırdı. Hiç tereddüt etmeden tetiği çeken Sütçü İmam da vaktine hazırdı. Derin ferasetiyle Vaktine hazır olan Şeyh Ali Sezai Efendinin çağrısı ile cepheden kopup gelen Arslan Bey de vaktine hazırdı. İstiklal ile Cuma namazı arasındaki o kopmaz bağı çok iyi bilen Rıdvan hoca da vaktine hazırdı. "Bu bir din bahsidir” diyen Abdal Halil Ağa da vaktine hazırdı. O gün “Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz” diyen Maraş’lı da vaktine hazırdı. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. 1. Dünya Savaşının meydana getirdiği büyük yıkım ve Osmanlı imparatorluğunun dağılma sürecinde Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi, İstiklal ve istikbal mücadelesi yapan mazlum ve mağdur milletlere ilham kaynağı olmuştur. Çünkü bu direniş, aleyhte işleyen tarihe karşı, bir başkaldırıdır. “Biz, daha ölmedik ve bu toprakların anlamını, bu coğrafyada yaşamanın anlamını ve bedelini biliyoruz” demektir. Kurtuluş haftamızda, şehrimizin her noktasında ve ilçelerde, bu ruhu diri tutacak, ecdadımızın aziz hatıralarını hayırla yad edecek programlar planladık ve yaptık. Taşıdığımız mirası ve büyük hatıraları, bize yakışan bir asalet ve vakarla temsil etmeye gayret ettik. Ve Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, böylesine ulvi bir mirasın varisleri olarak yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından meydana oluşturulan dev sahnede Devlet Tiyatroları Sanatçıları tarafından “Kurtuluş Destanı” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tören, Belediye Bandosu eşliğinde mahalle temsilcileri, okullar ve askerlerin geçit yapması ile son buldu.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Harekat Partisi milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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