Kahramanmaraş'ta temel kazısında bulunan mozaikli bölge sit alanı ilan edildi

Hititlerle birlikte Akadlar, Sümerler, Asuriler, İranlılar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, beylikler ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Ekinözü, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki kazılarda elde edilen tarihi eserler de Elbistan Şehir Müzesi'nde sergileniyor. Ekinözü'nde keşfedilen yer mozaikleri, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bölgenin gün yüzüne çıkarılmamış bir zenginliğe sahip olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Sit alanı olarak ilan edilen mozaikler, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki ‘Boyalı Höyüğü' olarak adlandırılan bölgeye yakın bir yerdeki kazıda ortaya çıktı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait olan arsaya ev yaptırmak istedi. Temel kazısı sırasında toprağın altındaki mozaikler fark edildi. Vatandaşlar durumu hemen müze yetkilileri ve jandarmaya bildirdi.

Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, alanda bulunan ve birçoğu parçalanan mozaikleri koruma altına aldı. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda mozaiklerin gün yüzüne çıkarıldığı bölge 3'üncü derece sit alanı ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararında, alan yüzeyinde mozaik parçalarına ek olarak çatı kiremitleri ve seramik kalıntılarına rastlandığı bilgisi yer aldı. Alandaki bir diğer tarihi bulgunun ise Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı olarak tanımlanan şapele ait parçalar olduğu belirtildi.