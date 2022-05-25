Kahramankazanlı gençler ecdadın izinden yürüyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçe halkı ve öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği tarih ve kültür gezilerini sürdürüyor. Bu çerçevede öğrenciler için Çanakkale turu düzenlenirken, Çanakkale Zaferi’nin yazıldığı toprakları görme şansı yakalayan gençler gezi sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi. Kahramankazan Belediyesi önünden hareket eden kafile, yolculuğun ardından Çanakkale’ye vardı. Geziye katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferi’ni yazıldığı toprakları görme şansı yakaladı. Gezi dahilinde Çanakkale Şehitliği’ni ve savaşın yaşandığı alanları gezen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler kendilerine bu imkânı veren belediyeye teşekkür etti.

“O havayı solumalarını istedik”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden olan ve Türk Milleti’nin tarihe altın harflerle yazdığı destanı ilçedeki öğrencilerin yerinde görmelerini ve o havayı solumalarını istediklerini belirterek, “Çanakkale bir destandır. Geleceğimiz, yarınlarımız olan öğrencilerimizin atalarının yazdığı bu destanı hissetmeleri, o ruhu anlamaları çok önemli. Belediye olarak böylesine etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.